 ЄС стримано сприйняв новий план Лондона щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2018

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Новини

ЄС стримано сприйняв новий план Лондона щодо Brexit

Глава делегації ЄС констатував, що в новому плані Терези Мей багато питань залишаються відкритими. Уряд ФРН з почуттям стурбованості стежить за переговорами по Brexit.

Чоловік, що виступає проти Brexit, неподалік будівлі британського парламенту

Чоловік, що виступає проти Brexit, неподалік будівлі британського парламенту

Євросоюз стримано відреагував на новий план щодо Brexit, представлений прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей. Глава делегації ЄС на переговорах з Лондоном Мішель Барньє в п'ятницю, 20 липня, привітав окремі розділи так званої "Білої книги" Лондона, проте констатував, що багато питань залишаються відкритими. Зі свого боку глава МЗС Ірландії Саймон Коувені висловив сумнів в тому, що ЄС підтримає всі пропозиції, що містяться в "Білій книзі".

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Новий план виходу Великобританії з ЄС передбачає дотримання Лондоном стандартів ЄС щодо товарів та створення зони вільної торгівлі. (12.07.2018)

Надто м'яка позиція британського уряду щодо співпраці з ЄС після Brexit позбавляє суті сам вихід Великобританії з Євросоюзу, вважає колишній глава МЗС. (09.07.2018)

Напередодні Барньє вперше зустрівся з новим британським міністром у Brexit Домініком Раабе і 20 липня в Брюсселі поінформував про результати цієї зустрічі міністрів з інших 27 країн Євросоюзу. За підсумками брифінгу Барньє сказав, що різні зазначені в "Білій книзі" елементи відкривають шлях до конструктивних дискусій, однак британські пропозиції повинні бути практичними і не сприяти подальшій бюрократизації.

Барньє також нагадав, що залишилося лише 13 тижнів для того, щоб підготувати угоду про порядок Brexit до наступного саміту ЄС, запланованого на жовтень. Він підкреслив, що важливо дотримуватися графіка, щоб країни ЄС встигли ратифікувати угоду про Brexit до запланованої дати виходу Великобританії зі складу ЄС 29 березня 2019 року.

Тим часом уряд ФРН із занепокоєнням стежить за ходом переговорів про Brexit, не виключаючи можливості неупорядкованого виходу Великобританії зі складу ЄС. "В даний час ми не можемо виключати нічого", - сказав державний міністр у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth) на полях зустрічі представників країн ЄС в Брюсселі.

Як повідомлялося, 12 липня британський уряд представив новий план виходу з ЄС. Він передбачає дотримання Лондоном стандартів ЄС щодо товарів, а також створення зони вільної торгівлі. Значна частина прихильників Brexit обурилася "м'якою" версією виходу із блоку. Міністри з питань Brexit і закордонних справ Девід Девіс і Борис Джонсон подали у відставку.

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