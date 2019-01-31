ЄС створює міжнародну контактну групу для розв'язання кризи у Венесуелі

Євросоюз засновує міжнародну контактну групу у складі європейських та латиноамериканських країн, щоб допомогти мирно роз'язати ситуацію, яка склалася у Венесуелі. Таке рішення під час засідання у Бухаресті в четвер, 31 січня, ухвалили міністри закордонних справ країн ЄС. Роботу контактної групи координатуватиме Євросоюз, вона отримає мандат на 90 днів, протягом яких має спробувати посприяти проведенню у Венесуелі демократичних виборів, заявила верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні, повідомляє агенція dpa.

"Ми потребуємо каналів, якими зможуть розвиватися політичні процеси", - зазначила очільниця європейської дипломатії щодо ролі контактної групи. При цьому вона додала, що вважає цілком очевидним, що "у Венесуелі існує демократичний рух".

До складу групи з боку ЄС мають увійти Німеччина, Франція, Італія, Великобританія, Іспанія, Португалія, Швеція і Нідерланди. З боку латиноамериканських країн наразі є згода від Еквадору, Коста-Ріки, Уругваю та Болівії. Перша зустріч групи запланована на наступний тиждень у Південній Америці. При цьому Могеріні наголосила, що контактна група не прагнутиме відігравати роль офіційного посередника між політичними опонентами у Венесуелі.

Водночас очільниця зонішньополітичної служби Євросоюзу заявила, що Рада ЄС не визнаватиме лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Це "прерогатива" країн-членів, а не самого ЄС, додала очільниця європейської дипломатії.

Раніше цього дня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав держави-члени ЄС визнати перехідним президентом Гуайдо, який раніше сам себе оголосив виконувачем обов'язків глави держави.

Гуйдо: Поліція не залякає моєї сім'ї

Цього ж дня Хуан Гуайдо заявив, що поліція Венесуели спробувала наблизитися до його будинку. За його словами, правоохоронці розпитували в консьєржа будинку про його дружину. "Їм не вдасться залякати мою сім'ю", - заявив у четвер венесуельський опозиціонер. При цьому він наголосив, що "до родини слід мати повагу". Гуайдо зробив заяву перед будинком, де він з'явився разом з дружиною і маленькою донькою. У поліції ж заперечили, що шукали родину політика.

Як повідомлялося, минулого тижня низка європейських країн, зокрема Німеччина, Франція та Іспанія висунули ультиматум президенту Венесуели Ніколасу Мадуро. Зміст вимоги такий: якщо до 3 лютого Мадуро не оголосить проведення позачергових виборів президента, ці країни визнають тимчасовим президентом лідера опозиції Хуана Гуайдо.