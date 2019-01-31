 ЄС створює міжнародну контактну групу для розв′язання кризи у Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2019

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Новини

ЄС створює міжнародну контактну групу для розв'язання кризи у Венесуелі

Щоб допомогти мирним шляхом розв'язати кризу у Венесуелі Євросоюз створює міжнародну контактну групу з представників європейських та латиноамериканських країн. Перше засідання має відбутися вже наступного тижня.

Федеріка Могеріні

Про створення міжнародної контактної групи щодо Венесуели заявила Федеріка Могеріні

Євросоюз засновує міжнародну контактну групу у складі європейських та латиноамериканських країн, щоб допомогти мирно роз'язати ситуацію, яка склалася у Венесуелі. Таке рішення під час засідання у Бухаресті в четвер, 31 січня, ухвалили міністри закордонних справ країн ЄС. Роботу контактної групи координатуватиме Євросоюз, вона отримає мандат на 90 днів, протягом яких має спробувати посприяти проведенню у Венесуелі демократичних виборів, заявила верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні, повідомляє агенція dpa.

"Ми потребуємо каналів, якими зможуть розвиватися політичні процеси", - зазначила очільниця європейської дипломатії щодо ролі контактної групи. При цьому вона додала, що вважає цілком очевидним, що "у Венесуелі існує демократичний рух".

До складу групи з боку ЄС мають увійти Німеччина, Франція, Італія, Великобританія, Іспанія, Португалія, Швеція і Нідерланди. З боку латиноамериканських країн наразі є згода від Еквадору, Коста-Ріки, Уругваю та Болівії. Перша зустріч групи запланована на наступний тиждень у Південній Америці. При цьому Могеріні наголосила, що контактна група не прагнутиме відігравати роль офіційного посередника між політичними опонентами у Венесуелі.

Водночас очільниця зонішньополітичної служби Євросоюзу заявила, що Рада ЄС не визнаватиме лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Це "прерогатива" країн-членів, а не самого ЄС, додала очільниця європейської дипломатії.

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Тисячі жителів Венесуели по всій країні вийшли на нові акції протесту з вимогою до президента Ніколаса Мадуро піти у відставку. Тим часом Мадуро намагається мобілізувати армію. (30.01.2019)

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо проводив таємні зустрічі з представниками венесуельських військових та силовиків. Він визнав, що потребує підтримки силового блоку для зміни влади в країні. (31.01.2019)

Раніше цього дня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав держави-члени ЄС визнати перехідним президентом Гуайдо, який раніше сам себе оголосив виконувачем обов'язків глави держави.

Гуйдо: Поліція не залякає моєї сім'ї

Цього ж дня Хуан Гуайдо заявив, що поліція Венесуели спробувала наблизитися до його будинку. За його словами, правоохоронці розпитували в консьєржа будинку про його дружину. "Їм не вдасться залякати мою сім'ю", - заявив у четвер венесуельський опозиціонер. При цьому він наголосив, що "до родини слід мати повагу". Гуайдо зробив заяву перед будинком, де він з'явився разом з дружиною і маленькою донькою. У поліції ж заперечили, що шукали родину політика.

Як повідомлялося, минулого тижня низка європейських країн, зокрема Німеччина, Франція та Іспанія висунули ультиматум президенту Венесуели Ніколасу Мадуро. Зміст вимоги такий: якщо до 3 лютого Мадуро не оголосить проведення позачергових виборів президента, ці країни визнають тимчасовим президентом лідера опозиції Хуана Гуайдо.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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