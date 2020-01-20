ЄС створить місію для контролю за ембарго на постачання зброї до Лівії

Міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про створення нової місії з контролю за дотриманням ембарго на постачання зброї до Лівії. Є "принципове рішення" щодо цього, деталі операції наразі розробляються, заявив у понеділок, 17 лютого, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), передає агенція AFP. За його словами, спостереження здійснюватиметься не лише з повітря і за допомогою супутників, а й з використанням кораблів. "Морський компонент" потрібен, щоб мати повну картину ситуації, пояснив Маас, наводить його слова агентство Reuters.

За словами міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберґа (Alexander Schallenberg) попередня місія ЄС в Середземному морі "Софія" завершується. Метою "Софії" була боротьба з нелегальними перевізниками людей, однак пізніше кораблі місії стали дедалі частіше рятувати в морі мігрантів, які намагались дістатися Європи. Навесні 2019 року ЄС призупинив використання кораблів місії на тлі суперечки щодо розподілу врятованих мігрантів.

Під час консультацій щодо нової місії найгостріші суперечки точилися саме щодо того, чи потрібно для контролю за дотриманням збройного ембарго в Лівії використовувати кораблі. Маас зазначив, що необхідно в новій місії ЄС застосовувати кораблі, щоб отримати повне уявлення про ситуацію з поставками зброї до Лівії. Однак кораблі тепер розміщуватимуться в східній частині Середземного моря, де пролягають маршрути нелегального постачання зброї. "Софія" до цього часу використовувалася насамперед у центральній частині моря між Лівією та Італією. Передбачається, що основна увага нової місії буде зосереджена на спостереженні в повітряному просторі.

Як повідомлялось, учасники міжнародної конференції щодо Лівії, яка відбулася у січні в Берліні, домовилися не надавати військової підтримки сторонам лівійського конфлікту задля запровадження тривалого режиму припинення вогню. Однак пізніше місія ООН з надання підтримки Лівії (UNSMIL) повідомила, що в країну надалі надходить зброя з інших країн, у тому числі з країн-учасниць конференції щодо Лівії.

Конфлікт в Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. Хафтар веде наступ на Триполі з квітня 2019 року.