ЄС: Спостерігачі ОБСЄ повинні мати доступ до всіх територій на Донбасі

Європейський Союз очікує, що Росія і підтримувані нею збройні формування на Донбасі нададуть як Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, так і іншим міжнародним організаціям доступ до неконтрольованих урядом України районів, що особливо важливо в умовах пандемії COVID-19. Про це йдеться в коментарі офіційного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Пітера Стано, який у п'ятницю, 1 травня, поширила пресслужба ЄС.

"ЄС підтримує заклик до міцного і всеосяжного припинення вогню, що ще більш важливо для надання гуманітарної допомоги в умовах пандемії коронавірусу. Ми повторюємо наші очікування щодо того, що Росія і підтримувані нею збройні формування нададуть свободу пересування через лінію зіткнення в райони, не контрольовані державою", - заявив він.

Стано підкреслив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна мати можливість надавати достовірну інформацію про події на місцях у всьому регіоні Донбасу, як це передбачено в мінських угодах, і відповідно до її мандату. "Гуманітарні організації, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста, також повинні мати доступ до всього регіону Донбасу, щоб надавати необхідну допомогу нужденним, і мати доступ до затриманих", - зазначив представник ЄС.

Підтримка мінських угод

При цьому Стано висловив упевненість в тому, що повне виконання мінських угод є "єдиним способом досягнення стійкого і мирного врегулювання конфлікту на Cході України". "Європейський Союз залишається непохитним у своїй твердій підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - запевнив він.

Тим часом глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також підкреслив важливість мінських угод. "Уважно стежив за вчорашньою "нормандською" нарадою Франції, Німеччини, України та Росії. Повна підтримка ЄС реалізації заходів, узгоджених на паризькому саміті 9 грудня 2019 року. Важливо продовжувати роботу з повного виконання мінських угод, включаючи стійке та всеоохопне припинення вогню. Це ще більш невідкладно, враховуючи епідемію COVID-19", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, що 30 травня міністри закордонних справ країн "нормандського формату" провели відеоконференцію, на якій, зокрема, обговорювали питання безпеки в зоні конфлікту на Донбасі.