 ЄС: Російські санкції щодо України є необґрунтованими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2018

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Новини

ЄС: Російські санкції щодо України є необґрунтованими

Санкції Росії щодо українських компаній та громадян є необґрунтованими та спрямовані на загострення конфлікту, повідомили у представництві Євросоюзу в Україні.

Євросоюз розкритикував запровадження Росією антиукраїнських санкцій

Євросоюз розкритикував запровадження Росією санкцій щодо України

У Європейському Союзі переконані, що санкції Росії проти українських компаній і фізичних осіб необґрунтовані та спрямовані на загострення конфліктної ситуації. "Рішення російського уряду ввести фінансові заходи проти українських осіб і компаній є необґрунтованим. Необхідно уникати кроків, які спрямовані на загострення ситуації та підривають пошук рішення заради відновлення територіальної цілісності України", - повідомили в прес-службі представництва ЄС в Україні у п'ятницю, 2 листопада, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, з 1 листопада Росія запровадила санкції щодо 322 українців і 68 компаній. Серед тих, на кого поширюються відповідні санкції, - судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради, чиновники адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських компаній тощо.

DW.COM

У своїх перших реакціях українські політики взяли російські санкції на кпини. Однак оглядачі прогнозують розростання економічного протистояння з Росією. Докладніше - у матеріалі DW. (02.11.2018)

НБУ вважає, що санкції РФ не вплинуть на макростабільність України. У Кабміні планують розрахувати вплив штрафних заходів з боку РФ. (01.11.2018)

1 листопада очільник уряду Росії Дмитро Медведєв підписав відповідну постанову уряду про запровадження штрафних заходів. До списку осіб, щодо яких запроваджено санкції, потрапили зокрема екс-прем'єри України Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк, глава МВС України Арсен Аваков, секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр оборони України Степан Полторак, начальник Генштабу України Віктор Муженко, екс-лідер забороненої в Росії організації "Правий сектор" Дмитро Ярош, старший син президента України Олексій Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій і перша заступниця голови Ради Ірина Геращенко, а також генпрокурор Юрій Луценко.

Міністерство закордонних справ України назвало російські санкції "продовженням агресії". Там зазначили, що ці заходи не мають нічого спільного з міжнародним правом. Своєю чергою, Національний банк України заявив, що не очікує від них значного впливу на макростабільність країни. Генпрокурор України Юрій Луценко назвав санкції РФ піар-ходом президента РФ Володимира Путіна.

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Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)

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