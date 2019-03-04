 ЄС розширив список підсанкційних сирійських урядовців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2019

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Новини

ЄС розширив список підсанкційних сирійських урядовців

Євросоюз запровадив санкції ще щодо семи міністрів уряду Сирії. Кількість осіб в "чорному списку" ЄС, які мають стосунок до насильства проти цивільного населення в країні, зросла до 277.

ЄС додав до санкційного списку ще семеро міністрів уряду Башара Асада

ЄС додав до санкційного списку ще семеро міністрів уряду Башара Асада

Рада ЄС у понеділок, 4 березня, розширила список членів сирійського уряду, щодо яких діють санкції Євросоюзу. До переліку осіб, яким заборонені поїздки до ЄС та активи яких будуть заморожені, додано ще семеро міністрів. Це доповнення пов'язане з нещодавніми змінами в уряді Сирії, повідомила Рада ЄС.

Таким чином, кількість осіб, щодо яких застосовано заходи через їхню відповідальність за насильницькі репресії проти цивільного населення Сирії, отримання вигоди від режиму або його підтримки, зросла до 277. Окрім того, заморожені активи 72 підприємств.

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Санкції ЄС щодо Сирії також включають ембарго на постачання нафти, обмеження на торгівлю та інвестиції, заморожування активів сирійського центрального банку в межах ЄС, обмеження експорту зброї та обладнання, які можуть бути використані для внутрішніх репресій, а також обладнання та технологій для моніторингу або перехоплення телефонного або інтернет-зв'язку.

Антисирійські санкції діють з 1 грудня 2011 року і переглядаються щорічно, наступний перегляд має відбутися 1 червня 2019 року. Як підкреслюється у висновках Ради ЄС від 16 квітня 2018 року, ЄС продовжуватиме розширення санкцій проти Сирії доти, доки там триватимуть репресії.

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