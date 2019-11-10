 ЄС розробляє санкційний режим за порушення прав людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2019

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Новини

ЄС розробляє санкційний режим за порушення прав людини

У Євросоюзі розробляють глобальний механізм швидкого реагування на порушення прав людини. Цей механізм має значно спростити й зробити гнучкішою реакцію на порушення прав людини.

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель (архівне фото)

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель (архівне фото)

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС погодили під час зустрічі в понеділок, 9 грудня, у Брюсселі підготовку до нового режиму реагування на порушення прав людини. Ухвалені підготовчі заходи стосуються "глобального режиму санкцій задля переслідування серйозних порушень прав людини", пояснив новий верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, цитує агенція новин AFP.

Цим кроком Євросоюз продемонструє, що права людини залишаються для спільноти "чітким пріоритетом", пояснив Боррель.

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У Європарламенті хочуть ухвалити резолюцію, що закликає до запровадження "закону Магнітського" на рівні ЄС. Йдеться про санкції за порушення прав людини. Євродепутати наполягають на збереженні імені Магнітського. (29.01.2019)

Закон про жертв корумпованих іноземних чиновників одноголосно підтримали депутати канадської Палати громад. Його ще повинні затвердити в Cенаті. (05.10.2017)

Ухвалений закон дозволяє забороняти в'їзд до Латвії іноземцям, причетним до корупції, відмивання грошей або порушення прав людини. Депутати Сейму закликали парламенти країн ЄС ухвалити аналогічні рішення. (08.02.2018)

Банківські рахунки порушників прав людини у Великобританії будуть заморожені, а їм самим заборонять в'їзд до країни, повідомив міністр закордонних справ Домінік Рааб. (11.08.2019)

Головний дипломат ЄС запевнив, що наступного року нові санкційні правила мають розробити та остаточно ухвалити. У майбутньому за порушення прав людини Євросоюз каратиме причетних до таких злочинів осіб та організацій забороною на в'їзд та заморожуванням активів на території ЄС.

Утім, для ухвалення цього санкційного режиму потрібна одностайність всіх країн-членів ЄС, а поки що деякі з них мають певні застереження щодо озвучених нововведень. Попри це Боррель запевнив, що на зустрічі в Брюсселі було "достатньо консенсусу", щоб розпочати підготовчі роботи в цьому напрямку.

Власне, ЄС і зараз може реагувати на порушення прав людини. В більшості випадків це відбувається в рамках санкцій у відповідь на кризи чи конфлікти, приміром, конфлікт в Україні. Самі санкції запроваджувалися проти окремих держав чи угруповань. Але завдяки новому режиму ЄС зможе реагувати на такі правопорушення "швидше та ефективніше" запевнив один з неназваних європейських дипломатів.

За словами Борреля, роботою над режимом реагування на санкції ЄС створює фактично аналог американському "закону Магнітського".

Про нову ініціативу ЄС схвально відгукнувся і міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). За його словами, завдяки новому санкційному режиму ЄС тепер не буде лише "стенати плечима", спостерігаючи за порушенням прав людини, цитує агенція новин dpa.

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