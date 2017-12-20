ЄС розпочинає провадження проти Польщі через судову реформу

Судова реформа 2017 року в Польщі призвела до переслідування суддів за політичними мотивами та порушує принципи незалежної юстиції, закладені в установчі документи ЄС. Із такою заявою виступила Європейська Комісія у середу, 3 квітня.

Це, заявили у комісії, стало приводом для початку нового провадження проти офіційної Варшави. Європейська Комісія надіслала відповідного листа польській стороні, яка тепер має два місяці для надання пояснень зі свого боку. Такий лист є першим кроком, необхідним для початку провадження, пов'язаного із порушенням норм ЄС.

За словами віце-президента Єврокомісії Франса Тіммерманса, дисциплінарні покарання для польських суддів, що були запроваджені із реформою 2017 року, виглядають такими, що створені "для систематичного контролю над суддями з боку виконавчої гілки влади". За словами Тіммерманса, лист, надісланий Варшаві, дає польській владі можливість надати пояснення чи змінити свою точку зору щодо реформи.

Франс Тіммерманс оголосив про початок нового провадження ЄС проти Польщі

Це черговий крок у низці заходів, які було ініційовано проти Польщі і які, на думку Єврокомісії, покликані забезпечити верховенство права у цій країні. Схожі кроки були здійснені й проти Угорщини. "Ми бачимо дедалі більшу згоду щодо того, що для захисту верховенства права по всьому Європейському Союзу необхідні подальші дії", - зазначив Тіммерманс у спілкуванні із журналістами. Він також виказав занепокоєнням можливим відкатом реформ у Румунії, особливо у сфері боротьби із корупцією.

Нагадаємо, що 19 жовтня Європейський суд наказав Польщі "негайно призупинити" виконання нового закону про зниження пенсійного віку для суддів її Верховного Суду. Згідно з цим законом, із 3 липня на пенсію мали піти усі судді польського суду, яким виповнилось 65 років, хоча раніше пенсійний вік було встановлено на рівні 70 років.

Позов проти зниження пенсійного віку для суддів у Польщі подала Європейська Комісія. Брюссель вважає, що норма про скорочення пенсійного віку суддів порушує принцип незалежності суду і Польща таким чином порушила законодавство Європейського Союзу.