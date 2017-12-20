 ЄС розпочинає провадження проти Польщі через судову реформу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2019

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Новини

ЄС розпочинає провадження проти Польщі через судову реформу

Європейський Союз зробив перший крок у процедурі юридичного провадження проти офіційної Варшави через загрозу незалежності польської судової системи.

Прапори Польщі та ЄС

Причиною претензій ЄС знову стала польська судова реформа

Судова реформа 2017 року в Польщі призвела до переслідування суддів за політичними мотивами та порушує принципи незалежної юстиції, закладені в установчі документи ЄС. Із такою заявою виступила Європейська Комісія у середу, 3 квітня.

Це, заявили у комісії, стало приводом для початку нового провадження проти офіційної Варшави. Європейська Комісія надіслала відповідного листа польській стороні, яка тепер має два місяці для надання пояснень зі свого боку. Такий лист є першим кроком, необхідним для початку провадження, пов'язаного із порушенням норм ЄС.

За словами віце-президента Єврокомісії Франса Тіммерманса, дисциплінарні покарання для польських суддів, що були запроваджені із реформою 2017 року, виглядають такими, що створені "для систематичного контролю над суддями з боку виконавчої гілки влади". За словами Тіммерманса, лист, надісланий Варшаві, дає польській владі можливість надати пояснення чи змінити свою точку зору щодо реформи.

Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс

Франс Тіммерманс оголосив про початок нового провадження ЄС проти Польщі

DW.COM

Якщо країна-член порушує фундаментальні цінності ЄС, може бути ініційована трирівнева процедура, на третьому рівні якої цю країну позбавляють права голосу. Два члени ЄС - Польща та Угорщина - вже на другому рівні. (13.09.2018)

Запущена у Польщі судова реформа не на жарт занепокоїла ЄС. В Єврокомісї та Європарламенті побоюються, що в підсумку під загрозою в країні можуть опинитися навіть вільні вибори. Тепер Варшаві загрожують санкції. (19.07.2017)

Це черговий крок у низці заходів, які було ініційовано проти Польщі і які, на думку Єврокомісії, покликані забезпечити верховенство права у цій країні. Схожі кроки були здійснені й проти Угорщини. "Ми бачимо дедалі більшу згоду щодо того, що для захисту верховенства права по всьому Європейському Союзу необхідні подальші дії", - зазначив Тіммерманс у спілкуванні із журналістами. Він також виказав занепокоєнням можливим відкатом реформ у Румунії, особливо у сфері боротьби із корупцією.

Нагадаємо, що 19 жовтня Європейський суд наказав Польщі "негайно призупинити" виконання нового закону про зниження пенсійного віку для суддів її Верховного Суду. Згідно з цим законом, із 3 липня на пенсію мали піти усі судді польського суду, яким виповнилось 65 років, хоча раніше пенсійний вік було встановлено на рівні 70 років.

Позов проти зниження пенсійного віку для суддів у Польщі подала Європейська Комісія. Брюссель вважає, що норма про скорочення пенсійного віку суддів порушує принцип незалежності суду і Польща таким чином порушила законодавство Європейського Союзу.

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