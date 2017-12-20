ЄС розпочинає провадження проти Польщі через судову реформу

Європейський Союз зробив перший крок у процедурі юридичного провадження проти офіційної Варшави через загрозу незалежності польської судової системи.
Судова реформа 2017 року в Польщі призвела до переслідування суддів за політичними мотивами та порушує принципи незалежної юстиції, закладені в установчі документи ЄС. Із такою заявою виступила Європейська Комісія у середу, 3 квітня.
Це, заявили у комісії, стало приводом для початку нового провадження проти офіційної Варшави. Європейська Комісія надіслала відповідного листа польській стороні, яка тепер має два місяці для надання пояснень зі свого боку. Такий лист є першим кроком, необхідним для початку провадження, пов'язаного із порушенням норм ЄС.
За словами віце-президента Єврокомісії Франса Тіммерманса, дисциплінарні покарання для польських суддів, що були запроваджені із реформою 2017 року, виглядають такими, що створені "для систематичного контролю над суддями з боку виконавчої гілки влади". За словами Тіммерманса, лист, надісланий Варшаві, дає польській владі можливість надати пояснення чи змінити свою точку зору щодо реформи.
Це черговий крок у низці заходів, які було ініційовано проти Польщі і які, на думку Єврокомісії, покликані забезпечити верховенство права у цій країні. Схожі кроки були здійснені й проти Угорщини. "Ми бачимо дедалі більшу згоду щодо того, що для захисту верховенства права по всьому Європейському Союзу необхідні подальші дії", - зазначив Тіммерманс у спілкуванні із журналістами. Він також виказав занепокоєнням можливим відкатом реформ у Румунії, особливо у сфері боротьби із корупцією.
Нагадаємо, що 19 жовтня Європейський суд наказав Польщі "негайно призупинити" виконання нового закону про зниження пенсійного віку для суддів її Верховного Суду. Згідно з цим законом, із 3 липня на пенсію мали піти усі судді польського суду, яким виповнилось 65 років, хоча раніше пенсійний вік було встановлено на рівні 70 років.
Позов проти зниження пенсійного віку для суддів у Польщі подала Європейська Комісія. Брюссель вважає, що норма про скорочення пенсійного віку суддів порушує принцип незалежності суду і Польща таким чином порушила законодавство Європейського Союзу.