 ЄС розглядає можливість відновлення місії ″Софія″ в Середземному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2020

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Новини

ЄС розглядає можливість відновлення місії "Софія" в Середземному морі

Щоб суворіше контролювати дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, ЄС може відновити роботу місії "Софія" у Середземному морі, заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

Німецький фрегат Аугсбург брав участь у місії Софія

Німецький фрегат "Аугсбург" брав участь у місії "Софія"

Євросоюз має намір домогтися суворішого дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії за допомогою морської місії "Софія". Мандат місії не повинен змінюватися, однак має бути сфокусований на втіленні рішення щодо збройного ембарго, заявив у понеділок, 20 січня, верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ блоку. Головний дипломат ЄС сподівається, що конкретні пропозиції будуть сформульовані вже до наступної зустрічі міністрів 17 лютого, повідомляє агентство новин dpa.

Дискусія глав МЗС країн-членів ЄС щодо можливих зусиль блоку зі встановлення тривалого миру в Лівії відбулася наступного дня після міжнародної конференції у Берліні, на якій світові лідери зокрема домовилися ретельніше стежити за дотриманням ембарго на постачання зброї Лівії.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) дещо обережніше висловився стосовно відновлення морської місії. За його словами, спершу треба домогтися, щоб із "крихкого припинення вогню зробити перемир'я"  в Лівії. При цьому обговорюють "широкий інструментарій" можливого залучення ЄС. За словами Мааса, поки рано говорити, йтиметься про дії на базі поточних місій чи про нові операції.

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На міжнародній конференції щодо Лівії 19 січня обговорюватимуть нелегальні поставки зброї в цю країну, розповів спецпредставник ООН. Він також закликав до виведення з країни іноземних бійців. (18.01.2020)

Через незгоду італійського уряду морська місія з порятунку мігрантів "Софія", розпочата в 2015 році на тлі кризи біженців, поки що має бути призупинена. Утім, за контрабандистами спостерігатимуть з повітря. (27.03.2019)

Боррель зазначив також, що дотримання збройного ембарго потрібно контролювати не лише на морі, оскільки більшість зброї надходить у Лівію суходолом. Для контролю, за словами головного дипломата ЄС, потрібні супутники та спостереження повітряного простору. Боррель підкреслив, що у разі відновлення місії із новими завданнями це не означатиме, що вона не займатиметься проблемами мігрантів, оскільки всі кораблі в Середземному морі повинні дотримуватися міжнародного права. Однак має бути зрозуміло, що місію "поновлюють не з цієї причини", наголосив він.

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо дав зрозуміти, що Рим не погодиться на відновлення місії у попередньому вигляді. За його словами, місія "Софія" повинна контролювати лише дотримання збройного ембарго, а не рятувати мігрантів та морі та доправляти їх до берегів Італії.

Нагадаємо, морську місію "Софія", метою якої була боротьба з нелегальними перевізниками людей на Середземному морі, ЄС призупинив навесні 2019 року через відсутність згоди щодо розподілу врятованих мігрантів. Мандат місії спливає у березні цього року.

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