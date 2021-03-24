 ЄС підтримає Індію в боротьбі з коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2021

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Новини

ЄС підтримає Індію в боротьбі з коронавірусом

Нині Індія особливо сильно потерпає від наслідків пандемії COVID-19. Євросоюз надасть допомогу цій країні з мільярдним населенням.

Жертви коронавірусу в Індії

Тіла померлих від COVID-19 в Нью-Делі

Європейський Союз надасть підтримку Індії, що нині особливо сильно потерпає від пандемії COVID-19. Про це в неділю, 25 квітня, повідомила очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) в соцмережі Twitter.

"Нас вкрай непокоїть епідемічна ситуація в Індії й ми готові допомогти. ЄС об'єднає ресурси для оперативного реагування на прохання Індії про надання допомоги через механізм цивільного захисту ЄС. Ми цілком солідарні з індійським народом!", - написала фон дер Ляєн у своєму твіті.

Водночас за словами єврокомісара з питань кризового менеджменту Янеза Ленарчича, до Індії надійде допомога від ЄС у вигляді кисню для тяжкохворих пацієнтів, а також відповідних медикаментів. Нині тривають координаційні заходи між Єврокомісією та окремими країнами-членами ЄС щодо цього, додав Ленарчич.

Берлін теж пообіцяв допомогти Індії

Цього ж дня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) теж пообіцяла надати допомогу Індії. Зроблену 25 квітня відповідну заяву канцлерки ФРН оприлюднив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у своєму Twitter.

"Ми готуємо якнайшвидше місію з метою підтримки", - йдеться в дописі. Крім того, "Німеччина стоїть пліч-о-пліч з Індією", процитував Зайберт заяву Меркель.

Катастрофічна ситуація з коронавірусом в Індії

Нині в Індії спостерігаються вкрай високі темпи поширення коронавірусу. Лише минулого тижня в цій азійській країні було зареєстровано понад два мільйони випадків захворювання, що на 58 відсотків більше, ніж попереднього тижня, підрахувало інформагентство AFP. Міністерство охорони здоров'я Індії у неділю, 25 квітня, повідомило про рекордні майже 350 тисяч нових випадків зараження коронавірусом та 2767 смертей, пов'язаних з COVID-19, за минулу добу. 

Катастрофічна ситуація спостерігається в індійських клініках і лікарнях. Керівництво багатьох лікарень повідомило про брак медичного кисню і ліків для тяжкохворих. У низці міст поблизу клінік і лікарень утворилися довгі черги хворих або їхніх родичів. Є побоювання, що медична система країни просто не витримає такого навантаження.

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У окремих містах, в тому числі столиці Нью-Делі й фінансовому центрі країни Мумбаї, намагаються стримати поширення вірусу за допомогою жорсткого локдауну й нічної комендантської години.

Проблеми створює й той факт, що в Індії виявили новий різновид коронавірусу - B.1.617. За даними експертів, цей мутований варіант захворювання значно заразніший та небезпечніший за дотеперішні відомі форми вірусу.

Дивитись відео 06:14

Чи справді локдаун та комендантська година ефективні проти пандемії? (01.04.2021)

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca - ЗМІ

Це тимчасове призупинення також стосується механізму COVAX, в рамках якого країни-учасниці, зокрема і Україна, повинні отримати додаткові дози вакцин від коронавірусу.  

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