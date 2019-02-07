 ЄС підтверджує відмову від переговорів щодо угоди про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2019

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Новини

ЄС підтверджує відмову від переговорів щодо угоди про Brexit

Попри "конструктивні" переговори між головою Єврокомісії та прем'єр-міністеркою Великобританії, ЄС відмовляється обговорювати зміни до угоди про Brexit. Тереза Мей своєю чергою обіцяє своєчасний вихід Лондона з ЄС.

Тереза Мей і Жан-Клод Юнкер

Тереза Мей і Жан-Клод Юнкер (фото з архіву)

Євросоюз не має наміру проводити нових переговорів щодо договору про вихід Великобританії зі складу ЄС, але готовий додати деякі формулювання до політичної декларації про подальші відносини Лондона і Брюсселя. Дискусії були "запеклими, але конструктивними", йдеться в спільній заяві, опублікованій у четвер, 7 лютого, за результатами зустрічі прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей і голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, повідомляє агенція AFP.

Як наголошується у документі, обидві сторони мають намір і надалі спільно працювати для досягнення "впорядкованого виходу Великобританії з ЄС". Мей представила різні варіанти альтернативних рішень, запропонованих Палатою громад британського парламенту, особливо в питаннях так званого backstop  - гарантії того, що межа між членом ЄС Республікою Ірландія і британської провінцією Північна Ірландія буде залишена без митного і прикордонного контролю. Суть пропозицій в тексті спільної заяви не згадується.

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У свою чергу Юнкер наголосив, що вироблений учасниками переговорів ЄС і Великобританії договір про умови Brexit є ретельно збалансованим компромісним документом, під час ухвалення якого обидві сторони пішли на значні поступки, і повертатися до його обговорення Брюссель не має наміру. Він також не став пояснювати, які формулювання можуть бути додані до політичної декларації, зауваживши лише, що будь-які рішення в питаннях Brexit повинні бути узгоджені з Європарламентом і всіма країнами ЄС.

Експертам доручено шукати компроміс

У документі також наголошується, що сторони погодилися провести зустрічі експертів, щоб вирішити, "чи можливо знайти шлях, який отримав би найширшу підтримку в парламенті Великобританії і відповідав би директивам, узгодженим ЄС".

Головний представник Євросоюзу на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє має зустрітися з британським міністром з питань Brexit Стівеном Барклі наступного понеділка у Брюсселі. Мей і Юнкер домовилися провести нову зустріч наприкінці лютого, на якій будуть підбиті підсумки роботи експертів.

Мей обіцяє вчасний Brexit

Тим часом Тереза Мей запевнила, що планує забезпечити вихід Великобританії з ЄС, як і планувалося, 29 березня. "Я забезпечу Brexit, забезпечу вчасно", - сказала Мей після зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Вона також додала, що хоче в найближчі дні вести "жорсткі переговори", щоб досягти саме цього. При цьому Мей, попри відмову з боку ЄС, все одно наголосила, що хоче "юридично обов'язкових змін" до угоди про Brexit.

У свою чергу Дональд Туск заявив, що наразі не окреслюється "жодного прориву" у переговорах.

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