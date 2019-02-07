ЄС підтверджує відмову від переговорів щодо угоди про Brexit

Євросоюз не має наміру проводити нових переговорів щодо договору про вихід Великобританії зі складу ЄС, але готовий додати деякі формулювання до політичної декларації про подальші відносини Лондона і Брюсселя. Дискусії були "запеклими, але конструктивними", йдеться в спільній заяві, опублікованій у четвер, 7 лютого, за результатами зустрічі прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей і голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, повідомляє агенція AFP.

Як наголошується у документі, обидві сторони мають намір і надалі спільно працювати для досягнення "впорядкованого виходу Великобританії з ЄС". Мей представила різні варіанти альтернативних рішень, запропонованих Палатою громад британського парламенту, особливо в питаннях так званого backstop - гарантії того, що межа між членом ЄС Республікою Ірландія і британської провінцією Північна Ірландія буде залишена без митного і прикордонного контролю. Суть пропозицій в тексті спільної заяви не згадується.

У свою чергу Юнкер наголосив, що вироблений учасниками переговорів ЄС і Великобританії договір про умови Brexit є ретельно збалансованим компромісним документом, під час ухвалення якого обидві сторони пішли на значні поступки, і повертатися до його обговорення Брюссель не має наміру. Він також не став пояснювати, які формулювання можуть бути додані до політичної декларації, зауваживши лише, що будь-які рішення в питаннях Brexit повинні бути узгоджені з Європарламентом і всіма країнами ЄС.

Експертам доручено шукати компроміс

У документі також наголошується, що сторони погодилися провести зустрічі експертів, щоб вирішити, "чи можливо знайти шлях, який отримав би найширшу підтримку в парламенті Великобританії і відповідав би директивам, узгодженим ЄС".

Головний представник Євросоюзу на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє має зустрітися з британським міністром з питань Brexit Стівеном Барклі наступного понеділка у Брюсселі. Мей і Юнкер домовилися провести нову зустріч наприкінці лютого, на якій будуть підбиті підсумки роботи експертів.

Мей обіцяє вчасний Brexit

Тим часом Тереза Мей запевнила, що планує забезпечити вихід Великобританії з ЄС, як і планувалося, 29 березня. "Я забезпечу Brexit, забезпечу вчасно", - сказала Мей після зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Вона також додала, що хоче в найближчі дні вести "жорсткі переговори", щоб досягти саме цього. При цьому Мей, попри відмову з боку ЄС, все одно наголосила, що хоче "юридично обов'язкових змін" до угоди про Brexit.

У свою чергу Дональд Туск заявив, що наразі не окреслюється "жодного прориву" у переговорах.