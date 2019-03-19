ЄС проігнорував заклик США відмовитися від техніки Huawei у мережах 5G

Єврокомісія (ЄК) у вівторок, 26 березня, запропонувала країнам-членами спільний підхід щодо запровадження в ЄС мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G). При цьому ЄК проігнорувала заклик США заборонити використання обладання, виробленого китайською технологічною компанією Huawei, при спорудженні мереж 5G у Європі.

Натомість Єврокомісія закликала країни-члени до кінця червня оцінити кіберзагрози, що можуть стосуватися інфраструктури 5G на їхніх внутрішніх ринках. Згодом цю інформацію має бути поширено серед країн Євросоюзу з метою спільної розробки заходів боротьби з ризиками, що стосуються кібербезпеки в об'єднанні.

ЄС має завершити оцінку ризиків до 1 жовтня, щоб підготувати рекомендації країнам-членам. Ці кроки "допоможуть нам створити спільний підхід до захисту критичної цифрової інфраструктури Європи", зазначив єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг.

Нагадаємо, що США закликали своїх європейських союзників від використання телекомунікаційного обладнання виробництва китайської приватної компанії Huawei, оскільки побоюються, що це обладнання може бути використане КНР для кібершпигунства. Huawei відкидає ці звинувачення.

19 березня у Німеччині розпочався аукціон з продажу частот 5G. Аукціон відбуватиметься на тлі розбіжностей між Німеччиною та США, які пов'язані із китайським виробником Huawei. Ця компанія, хоча й не бере участі у торгах, проте її обладнання використовується німецькими телекомунікаційними компаніями у їхній інфраструктурі. Існують побоювання, що обладнання Huawei може становити загрозу для безпеки через те, що компанія нібито зобов'язана співпрацювати зі спецслужбами Китаю і допомагати їм здобувати секретні відомості в країнах ЄС. США попереджали, що сили НАТО в Європі можуть відмовитися від каналів зв'язку з Німеччиною в тому разі, якщо Берлін не відмовиться від залучення Huawei до створення телекомунікаційної інфраструктури 5G.