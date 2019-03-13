 ЄС пропонує Верховній Раді допомогу з підготовкою законів про незаконне збагачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2019

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Новини

ЄС пропонує Верховній Раді допомогу з підготовкою законів про незаконне збагачення

Експерти Європейського Союзу можуть допомогти комітету парламенту в розробці законопроектів про відповідальність за незаконне збагачення, повідомив голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі.

У Верховній Раді готують нові законопроекти щодо незаконного збагачення

У Верховній Раді готують нові законопроекти щодо незаконного збагачення

Європейський Союз запропонував комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності експертну допомогу для підготовки законопроектів про незаконне збагачення. Про це у вівторок, 26 березня, повідомив голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі.

"Ми запропонували комітету Верховної Ради своїх експертів, щоб відповідний законопроект було підготовлено і рішення було знайдено", - зазначив він, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Дипломат також висловив сподівання на те, що співпраця з ЄС за лінією макрофінансової допомоги не постраждає.

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Нагадаємо, що 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу України, яка передбачала покарання чиновників за незаконне збагачення. Своє рішення суд пояснив тим, що ця стаття порушує принцип презумпції невинуватості та неприпустимості притягнення особи до відповідальності "за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів". Відповідне подання до КСУ ще в грудні 2017 року направили 59 народних депутатів. Щодо частини з них відкриті кримінальні провадження за цією статтею.

28 лютого у Верховній Раді зареєстровано законопроект президента України щодо відповідальності за незаконне збагачення. Він покладає на органи досудового розслідування обов'язок доводити правомірність набуття представником влади у власність активів і покарання за незаконне збагачення, коли немає ознак зловживання службовим становищем і хабарництва. До президентського законопроекту народні депутати подали альтернативні ініціативи.

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