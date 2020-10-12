ЄС продовжив на рік санкції керівникам ГРУ через отруєння Скрипалів

Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок, 12 жовтня, продовжили ще на рік санкції, спрямовані на боротьбу з використанням і поширенням хімічної зброї.

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Ці санкції діятимуть щонайменше до 16 жовтня 2021 року. Вони стосуються дев'яти осіб - п'ятеро з них пов'язані з сирійською владою, а решта за причетність до отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері. Серед останніх - керівник Головного розвідувального управління генштабу РФ та його заступник а також двоє агентів, яких вважають відповідальними за здійснення замаху. Також санкції поширюються на Центр наукових досліджень і розробок у Сирії, який, за твердженням ЄС, розробляє хімічну зброю.

Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС для фізичних осіб та замороження активів для фізичних та юридичних осіб.

Отруєння у Солсбері

У березні 2018 року в британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" були отруєні колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його донька Юлія. Згодом, у червні того ж року в місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його цивільна дружина Дон Стерджес. Аналізи показали, що вони були отруєні тією ж речовиною, що й Скрипалі. Найімовірніше, отруту помістили у флакон з-під парфумів. Через кілька днів Стерджес померла.

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Лондон назвав виконавцями замаху на Скрипалів російських громадян Олександра Петрова і Руслана Боширова, які є, за твердженням британських спецслужб, агентами ГРУ. ЗМІ пізніше повідомили, що під іменами Боширова і Петрова ховаються співробітники ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.

Згодом групи розслідувачів проєктів Bellingcat та The Insider повідомили справжнє ім'я третього підозрюваного в замаху на Скрипалів - офіцера російської військової розвідки, який прибув до Великобританії з паспортом на ім'я Сергія Федотова, звати Денис Сергеєв. За даними журналістів, він є високопоставленим офіцером ГРУ та випускником Військово-дипломатичної академії міноборони Росії.