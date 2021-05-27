ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії

Глави міністерств закордонних справ країн ЄС вирішили продовжити на пів року секторальні економічні санкції проти Росії. Санкції продовжили на шість місяців - до 31 січня 2022 року, йдеться у повідомленні Ради ЄС, оприлюдненому у понеділок, 12 липня. Рішення Ради з'явилося після останньої оцінки стану виконання Мінських угод на зустрічі 24-25 червня.

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжують на кожні пів року після політичних рішень самітів Євросоюзу на основі оцінки ходу виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту в Україні за повідомленнями країн-учасниць "нормандського формату" - Німеччини та Франції.

Економічні санкції включають обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінустанов із мажоритарною часткою держави, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній, експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю, обмеження доступу Росії до окремих технологій і послуг, що використовуються для розробки та видобутку нафти.

Економічні санкції було спочатку запроваджено 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи було посилено у вересні 2014 року.