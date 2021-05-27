 ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2021

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Новини

ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії

Після оцінки стану виконання Мінських угод Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2022 року.

Санкції ЄС проти Росії продовжені ще на пів року

Санкції ЄС проти Росії продовжені ще на пів року

Глави міністерств закордонних справ країн ЄС вирішили продовжити на пів року секторальні економічні санкції проти Росії. Санкції продовжили на шість місяців - до 31 січня 2022 року, йдеться у повідомленні Ради ЄС, оприлюдненому у понеділок, 12 липня. Рішення Ради з'явилося після останньої оцінки стану виконання Мінських угод на зустрічі 24-25 червня.

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжують на кожні пів року після політичних рішень самітів Євросоюзу на основі оцінки ходу виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту в Україні за повідомленнями країн-учасниць "нормандського формату" - Німеччини та Франції.

Економічні санкції включають обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінустанов із мажоритарною часткою держави, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній, експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю, обмеження доступу Росії до окремих технологій і послуг, що використовуються для розробки та видобутку нафти.

Економічні санкції було спочатку запроваджено 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи було посилено у вересні 2014 року.

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