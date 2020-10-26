ЄС призупинить морську місію "Софія" в Середземному морі

Європейський Союз планує поки що призупинити подальше проведення військово-морської операції "Софія" поблизу узбережжя Лівії, що націлена на боротьбу з контрабандистами й порятунок біженців. До цього призвела неспроможність країн-членів ЄС домовитися про нову систему розподілу врятованих в Середземному морі мігрантів, повідомило ввечері вівторка, 26 березня, агентство новин dpa з посиланням на свої дипломатичні джерела в ЄС.

За даними dpa, відповідної домовленості досягли після багатогодинних переговорів у Комітеті з політики та безпеки. Згідно з домовленостями, місія "Софія" призупиняється на піврічний термін. Теоретично її ще можуть скасувати до середини дня 27 березня, якщо на те буде політична воля окремих країн-членів ЄС.

Планується, що надалі спостереження за діяльністю перевізників нелегальних мігрантів в рамках місії "Софія" буде проводитися лише з повітря. Водночас вишкіл особового складу лівійської берегової охорони триватиме, зазнає агенція.

Вирішальне вето Італії

До призупинення подальшого проведення місії "Софія" призвело вето, накладене Італією. Нинішній уряд популістів у Римі вже протягом багатьох місяців вимагав змінити правила проведення місії. Дотепер усіх врятованих поблизу Лівії мігрантів доправляли тільки в італійські порти.

Натомість нинішня італійська влада вимагає більш справедливого, на її думку, механізму розподілу врятованих у морі мігрантів серед всіх країн-членів ЄС, чому найбільше опираються східноєвропейські країни, зокрема Угорщина та Польща.

Мандат місії, створеної Брюсселем на тлі міграційної кризи в 2015 році, спливав наприкінці 2018 року. У грудні 2018 його продовжили ще на три місяці. У січні 2019 року Німеччина призупинила участь у місії.

В рамках місії "Софія" кораблі військово-морських сил країн Євросоюзу проводили гуманітарні операції в міжнародних водах біля узбережжя Лівії. Моряки протидіяли контрабанді людей і озброєнь, рятували біженців на морі та проводили вишкіл особового складу берегової охорони Лівії. За три роки в рамках місії було врятовано близько 50 тисяч осіб.