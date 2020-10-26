 ЄС призупинить морську місію ″Софія″ в Середземному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЄС призупинить морську місію "Софія" в Середземному морі

Через незгоду італійського уряду морська місія з порятунку мігрантів "Софія", розпочата в 2015 році на тлі кризи біженців, поки що має бути призупинена. Утім, за контрабандистами спостерігатимуть з повітря.

Місія Софія в Середземному морі

Німецький фрегат "Аугсбург", що брав участь в місії "Софія" поблизу Лівії

Європейський Союз планує поки що призупинити подальше проведення військово-морської операції "Софія" поблизу узбережжя Лівії, що націлена на боротьбу з контрабандистами й порятунок біженців. До цього призвела неспроможність країн-членів ЄС домовитися про нову систему розподілу врятованих в Середземному морі мігрантів, повідомило ввечері вівторка, 26 березня, агентство новин dpa з посиланням на свої дипломатичні джерела в ЄС.

За даними dpa, відповідної домовленості досягли після багатогодинних переговорів у Комітеті з політики та безпеки. Згідно з домовленостями, місія "Софія" призупиняється на піврічний термін. Теоретично її ще можуть скасувати до середини дня 27 березня, якщо на те буде політична воля окремих країн-членів ЄС.

DW.COM

Італія вимагає зміни правил роботи місії "Софія" у Середземному морі, інакше місію буде завершено. В уряді ФРН закликають знайти вихід із ситуації. (23.01.2019)

Міністри оборони країн ЄС підтримують ідею продовження місії "Софія", покликаної зупинити нелегальне перевезення мігрантів до ЄС через Середземне море. Про це повідомила Фредеріка Могеріні. (30.08.2018)

Німеччина призупинить свою часть в місії "Софія" з протидії контрабанді людьми у Середземному морі. (22.01.2019)

Євроcоюз продовжить роботу місії "Софія" з порятунку біженців у Середземному морі поки що лише на три місяці. Продовжити місію відразу на рік, як у минулому, не вдалося через опір Італії. (18.12.2018)

Планується, що надалі спостереження за діяльністю перевізників нелегальних мігрантів в рамках місії "Софія" буде проводитися лише з повітря. Водночас вишкіл особового складу лівійської берегової охорони триватиме, зазнає агенція.

Вирішальне вето Італії

До призупинення подальшого проведення місії "Софія" призвело вето, накладене Італією. Нинішній уряд популістів у Римі вже протягом багатьох місяців вимагав змінити правила проведення місії. Дотепер усіх врятованих поблизу Лівії мігрантів доправляли тільки в італійські порти.

Натомість нинішня італійська влада вимагає більш справедливого, на її думку, механізму розподілу врятованих у морі мігрантів серед всіх країн-членів ЄС, чому найбільше опираються східноєвропейські країни, зокрема Угорщина та Польща.

Мандат місії, створеної Брюсселем на тлі міграційної кризи в 2015 році, спливав наприкінці 2018 року. У грудні 2018 його продовжили ще на три місяці. У січні 2019 року Німеччина призупинила участь у місії.

В рамках місії "Софія" кораблі військово-морських сил країн Євросоюзу проводили гуманітарні операції в міжнародних водах біля узбережжя Лівії. Моряки протидіяли контрабанді людей і озброєнь, рятували біженців на морі та проводили вишкіл особового складу берегової охорони Лівії. За три роки в рамках місії було врятовано близько 50 тисяч осіб.

Дивитись відео 00:57

Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016)

Аудіо й відео до теми

Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016)  

Також за темою

Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU

Місія Євросоюзу "Софія" - під загрозою через ультиматум Італії 23.01.2019

Італія вимагає зміни правил роботи місії "Софія" у Середземному морі, інакше місію буде завершено. В уряді ФРН закликають знайти вихід із ситуації.

Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus

ФРН призупиняє участь у місії "Софія" в Середземному морі 22.01.2019

Німеччина призупинить свою часть в місії "Софія" з протидії контрабанді людьми у Середземному морі.

Italien, Syrakus: Flüchtlingsschiff «Sea Watch» vor Küste von Sizilien

Італія дозволила врятованим мігрантам із судна Sea Watch зійти на берег 30.01.2019

Італійський прем'єр Джузеппе Конте заявив, що майже півсотні мігрантів із судна Sea Watch дозволили зійти на берег, оскільки ще шість країн Європи погодилися їх прийняти.

Реклама

Докладно

Акція протесту проти анексії Криму

У Європарламенті дискутували, як посилити тиск на Росію

Депутати Європарламенту провели дебати з нагоди п'ятиріччя анексії Росією Криму.  

Літак Airbus A320

Китай купить 300 літаків Airbus на 30 мільярдів євро

Франція та Китай підписала низку угод про пожвавлення економічної співпраці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  