 ЄС: Призов у Криму порушує міжнародне гуманітарне право | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС: Призов у Криму порушує міжнародне гуманітарне право

Російська Федерація зобов'язана забезпечувати захист прав людини на півострові, наголосили в Європейському Союзі. У Брюсселі критикують плани Москви цієї весни призвати в армію тисячі кримчан.

Мешканців Криму призивають в російську армію

Мешканців Криму призивають в російську армію

Призов жителів незаконно анексованого Криму в російську армію порушує міжнародне гуманітарне право, заявили у суботу, 11 квітня, у зовнішньополітичній службі Європейського Союзу. "Російська Федерація проводить призов у незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі для відбору жителів півострова до Збройних сил Російської Федерації. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права", - заявили в ЄС.

Читайте також: Зеленський вирішив запровадити День спротиву окупації Криму

У заяві наголошується, що Російська Федерація "пов'язана міжнародним правом і зобов'язана забезпечувати захист прав людини на півострові". "ЄС не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Європейський Союз продовжує очікувати, що Росія припинить усі порушення міжнародного права на Кримському півострові", - наголосили в ЄС.

В ЄС також запевнили в неухильній підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

На початку квітня в міністерстві оборони Росії повідомили про початок призову в Криму. Всього з території півострова планується відібрати і направити для проходження військової служби близько 3,3 тисячі осіб. Повідомляється, що велика частина призовників відправиться проходити службу за межі Криму, до військових частин Південного та інших військових округів.

Дивитись відео 04:06

Вода в Крим: чи може півострів прожити без дніпровської води? (22.02.2020)

DW.COM

США розширили санкції щодо Росії через Крим

Вашингтон додав до санкційного переліку осіб, що причетні до виборів в анексованому Росією Криму, а також організаторів залізничного сполучення Керченським мостом. (29.01.2020)  

Також за темою

Ukraine | Präsident Poroshenko empfängt die EU-Außenministerin Federica Mogherini

Могеріні: ЄС не визнав і не визнає анексію Криму 18.03.2019

Незаконна анексія Криму призвела до порушень прав людини і негативно вплинула на безпекову ситуацію у регіоні, заявила Федеріка Могеріні. Чільна дипломатка ЄС також вкотре наголосила, що Крим - це Україна.

Federica Mogherini Hohe Vertreterin EU Aussenpolitik

"Декларація Могеріні": В Криму мають поважати права людини 17.03.2019

ЄС і надалі вважає анексію Криму "порушенням міжнародного права" і "прямим викликом міжнародній безпеці", йдеться в документі чільної дипломатки ЄС.

Europäische Fahne EU Flagge

ЄС щодо Бабченка: Україна має право захищати тих, хто живе на її території 31.05.2018

У Єврокомісії перебувають у контакті з українською владою, щоб з'ясувати, що відбулося у справі Бабченка. Брюссель визнає суверенне право України захищати тих, хто живе на її території.

Реклама

Докладно

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин дозволяє собі бути без захисної маски

Коронавірус у Північній Кореї: є чи ні?

Влада Північної Кореї запевняє, що в країні хворих на COVID-19 немає. Спостерігачі ж говорять про початок епідемії.  

Безробіття в США

У США зареєстровано ще 6,6 мільйона нових безробітних

За останні три тижні через епідемію COVID-19 у Сполучених Штатах роботу втратили майже 17 мільйонів людей.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  