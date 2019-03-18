ЄС: Призов у Криму порушує міжнародне гуманітарне право

Призов жителів незаконно анексованого Криму в російську армію порушує міжнародне гуманітарне право, заявили у суботу, 11 квітня, у зовнішньополітичній службі Європейського Союзу. "Російська Федерація проводить призов у незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі для відбору жителів півострова до Збройних сил Російської Федерації. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права", - заявили в ЄС.

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У заяві наголошується, що Російська Федерація "пов'язана міжнародним правом і зобов'язана забезпечувати захист прав людини на півострові". "ЄС не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Європейський Союз продовжує очікувати, що Росія припинить усі порушення міжнародного права на Кримському півострові", - наголосили в ЄС.

В ЄС також запевнили в неухильній підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

На початку квітня в міністерстві оборони Росії повідомили про початок призову в Криму. Всього з території півострова планується відібрати і направити для проходження військової служби близько 3,3 тисячі осіб. Повідомляється, що велика частина призовників відправиться проходити службу за межі Криму, до військових частин Південного та інших військових округів.