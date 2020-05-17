ЄС привітав угоду про розподіл влади в Афганістані

Європейський союз привітав угоду між президентом Афганістану Ашрафом Гані і його головним політичним опонентом Абдуллою Абдуллою.
"Сьогоднішнє підписання угоди між Ашрафом Гані і Абдуллою Абдуллою є важливим кроком", - написав у неділю ввечері, 17 травня, в Twitter керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель.
"Об'єднаний Афганістан буде сильнішим, ніж розділений. Зараз необхідно терміново зайнятися подоланням кризи COVID-19, нагальними потребами афганського народу і підготувати мирні переговори", - додав Жозеп Боррель.
Як повідомлялося, президент Афганістану Ашраф Гані та його головний політичний опонент Абдула Абдула 17 травня підписали угоду про розподіл влади. Відповідно до домовленостей, Абдулла очолить Вищу комісію з питань національного примирення й представлятиме офіційний Кабул на переговорах з радикальним ісламістським рухом "Талібан".
Крім того, члени команди Абдулли отримають половину місць у кабінеті міністрів, а також чимало керівних посад у провінціях, пояснив прессекретар Гані.
Політична криза тривала вісім місяців
Досягнутий компроміс поклав край багатомісячній політичній боротьбі, що спричинила в країні політичний безлад. Очікується, що нинішня домовленість прокладе шлях до "найвищої мети афганського народу - миру", додав речник Ашрафа Гані.
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Нагадаємо, 9 березня у Кабулі відбулися одразу дві церемонії інавгурації президентів. Присягу тоді склав чинний голова держави Ашраф Гані, якого раніше незалежна виборча комісія країни оголосила переможцем президентських виборів. Водночас президентську присягу склав і прем'єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла, який також вважав себе переможцем перегонів.
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А вже 11 березня Гані скасував посаду прем'єр-міністра. Тоді ж Гані розпорядився винести з офісу прем'єра всі речі та перевести в інші місця всі підрозділи, що відповідають за безпеку офісу. У відповідь Абдулла Абдулла заявив, що Гані більше не є президентом і його накази вже не діють.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк