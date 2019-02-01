ЄС починає розслідування через скандал на скотобійні у Польщі

Єврокомісія розпочинає розслідування через скандал на скотобійній фабриці у Польщі. Найближчого понеділка туди мають поїхати представники контролюючих органів ЄС, щоб проаналізувати ситуацію, заявила в п'ятницю, 1 лютого, речниця Єврокомісія, повідомляє агенція dpa.

Ідеться про фабрику у Мазовецькому воєводстві. Як стало відомо після журналістського розслідування польського телеканалу TVN24, там, зокрема, потайки убивали хворих тварин, після чого їхнє м'ясо потрапляло у продаж.

Очільник головного польського ветеринарного управління Павел Нємчук підтвердив проведення нелегальних забоїв худоби. "Це була нелегальна процедура вночі, коли ветеринарний нагляд був відсутній", - заявив Нємчук.

Тим часом фабрику, проти якої почала розслідування також польська влада через нелегальний забій худоби, вже закрили. Звідти у продаж надійшло вже 9,5 тонни м'яса, третина з якого потрапила до щонайменше 13 країн ЄС, у тому числі до Німеччини, Франції, Іспанії, Естонії, Фінляндії, Угорщини та інших. Але, за даними влади, ризики для здоров'я споживачів відсутні: ветеринарні та санітарні дослідження підтвердили придатність продуктів з цього м'яса до споживання. Як зазначається, м'ясо було відкликане і вилучене з ринку.

Між тим міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановскі заявив, що нинішній випадок завдає надзвичайної шкоди репутації польських продуктів харчування. Варшава вже оголосила про посилення контролю на скотобійних підприємствах.