 ЄС посилює боротьбу з раком | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС посилює боротьбу з раком

Єврокомісія оголосила про запуск "Плану Європи для перемоги над раком". Його мають представити до кінця поточного року після консультацій з медиками та неурядовими організаціями.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що хоче, аби в усіх країнах ЄС були рівні можливості на лікування від раку

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що хоче, аби в усіх країнах ЄС були рівні можливості на лікування від раку

Єврокомісія у вівторок, 4 лютого, у Всесвітній день боротьби з раком  оголосила про посилення заходів з протидії поширенню онкозахворювань та про запуск "Плану Європи для перемоги над раком".  Очікується, що план представлять до кінця року після консультацій з медиками, політиками, представниками неурядових організацій, лобістських кіл. Результати консультацій мають знайти відображення в плані, повідомляє агентство новин AFP.

Щороку в країнах Європи реєструють 3,5 мільйона нових випадків захворювання на рак та 1,3 мільйона смертей від хвороби. Для зниження цих показників план Єврокомісії має передбачати збільшення досліджень, покращення обміну даними та посилення профілактичних заходів. Зокрема, Єврокомісія має намір створити спільну платформу медичних даних, на якій вчені могли б обмінюватися своїми висновками.

"Мені було 13 років, коли моя молодша сестра померла від пухлини кишківника", - зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час виступу в Європарламенті. За її словами, це посприяло тому, що у майбутньому вона вивчала медицину та стала лікаркою.

Ця історія не є унікальною, бо "у кожного є друг, колега або родич, який переніс цю хворобу або помер від неї", - зауважила фон дер Ляєн. Вона наголосила, що ЄС повинен зробити все можливе для боротьби з онкозахворюваннями.

Різні шанси на виживання у країнах ЄС

Голова Єврокомісії вказала на те, що шанси на одужання внаслідок онкозахворювань у 27 країнах ЄС дуже різні. "Для жінки з раком шийки матки в Румунії ймовірність померти є в 16 разів вищою, ніж для жінки в Італії", - зауважила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що громадяни усіх європейських країн повинні мати доступ до скринінгових тестів та до щеплень, зокрема й  проти раку шийки матки. "Ми можемо охопити 100 відсотків населення", - впевнена фон дер Ляєн.

Дані щодо поширення хвороби

За офіційними даними, на рак припадає близько чверті від усієї кількості смертей у ЄС щороку.

Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), до 2040 року кількість нових випадків захворювання на рак може зрости вдвічі. В 2040 році ця цифра може становити від 29 до 37 мільйонів людей. Причинами цього стануть зростання кількості населення на планеті та старіння людей.

Дивитись відео 02:02

Спортивні тренування проти раку (04.02.2020)

Аудіо й відео до теми

Спортивні тренування проти раку (04.02.2020)  

Також за темою

Frankreich Krebsforschung im TIRO Labor

ВООЗ застерігає від різкого зростання онкозахворювань 04.02.2020

У разі збереження нинішніх тенденцій, у найближчі десятиліття кількість випадків онкозахворювань зросте на 60 відсотків, застерігають у ВООЗ. Найбільшу тривогу викликає ситуація у бідних країнах, кажуть у організації.

Deutschland Coronavirus Labortests

В Росії уперше виявлено два випадки коронавірусу 31.01.2020

У Забайкаллі та Тюменській області виявлено двох інфікованих новим коронавірусом китайців. Тим часом у ФРН кількість інфікованих зросла до семи.

Deutschland München Rauchende Schlote in der Morgendämmerung bei großer Kälte

Як у ЄС вирішують проблему брудного повітря: приклад сусідів України 14.11.2018

Проблема забруднення повітря особливого гостро стоїть у Східній Європі, зокрема й в Україні. Однак, у сусідній з Україною Польщі цю проблему вирішують.

Реклама

Докладно

У майбутньому депутатів Верховної Ради може стати не 450, а 300

Кількість депутатів Ради хочуть зменшити, але чому саме 300?

Верховна Рада попередньо схвалила скорочення числа депутатів українського парламенту з нинішніх 450 до 300.  

Через американські санкції будівництво Північного потоку-2 призупинилось (picture alliance/dpa/B. Wüsteneck)

"Газпром" потерпає через падіння цін на газ у Європі (відео)

"Газпром" переживає в Європі не найкращі часи. Попит через теплу зиму й надмір скрапленого газу значно менший.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  