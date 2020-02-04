ЄС посилює боротьбу з раком

Єврокомісія у вівторок, 4 лютого, у Всесвітній день боротьби з раком оголосила про посилення заходів з протидії поширенню онкозахворювань та про запуск "Плану Європи для перемоги над раком". Очікується, що план представлять до кінця року після консультацій з медиками, політиками, представниками неурядових організацій, лобістських кіл. Результати консультацій мають знайти відображення в плані, повідомляє агентство новин AFP.

Щороку в країнах Європи реєструють 3,5 мільйона нових випадків захворювання на рак та 1,3 мільйона смертей від хвороби. Для зниження цих показників план Єврокомісії має передбачати збільшення досліджень, покращення обміну даними та посилення профілактичних заходів. Зокрема, Єврокомісія має намір створити спільну платформу медичних даних, на якій вчені могли б обмінюватися своїми висновками.

"Мені було 13 років, коли моя молодша сестра померла від пухлини кишківника", - зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час виступу в Європарламенті. За її словами, це посприяло тому, що у майбутньому вона вивчала медицину та стала лікаркою.

Ця історія не є унікальною, бо "у кожного є друг, колега або родич, який переніс цю хворобу або помер від неї", - зауважила фон дер Ляєн. Вона наголосила, що ЄС повинен зробити все можливе для боротьби з онкозахворюваннями.

Різні шанси на виживання у країнах ЄС

Голова Єврокомісії вказала на те, що шанси на одужання внаслідок онкозахворювань у 27 країнах ЄС дуже різні. "Для жінки з раком шийки матки в Румунії ймовірність померти є в 16 разів вищою, ніж для жінки в Італії", - зауважила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що громадяни усіх європейських країн повинні мати доступ до скринінгових тестів та до щеплень, зокрема й проти раку шийки матки. "Ми можемо охопити 100 відсотків населення", - впевнена фон дер Ляєн.

Дані щодо поширення хвороби

За офіційними даними, на рак припадає близько чверті від усієї кількості смертей у ЄС щороку.

Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), до 2040 року кількість нових випадків захворювання на рак може зрости вдвічі. В 2040 році ця цифра може становити від 29 до 37 мільйонів людей. Причинами цього стануть зростання кількості населення на планеті та старіння людей.