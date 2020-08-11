 ЄС попереджає про можливість санкцій проти представників Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2020

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Новини

ЄС попереджає про можливість санкцій проти представників Білорусі

ЄС не виключає запровадження санкцій після проведення у Білорусі президентських виборів, які "не були чесними та вільними", заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Після президентських виборів у Білорусі почалися протести, спецпризначенці застосували силу проти демонстрантів

Після президентських виборів у Білорусі почалися протести, спецпризначенці застосували силу проти демонстрантів

ЄС розглядає можливість запровадження санкцій щодо представників Білорусі після проведення у цій країні президентських виборів, "які не були вільними та чесними". Про це заявив у вівторок, 11 серпня, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Після звільнення політичних в'язнів у 2015 році відносини між ЄС і Білоруссю покращилися. Але без прогресу у сфері прав людини та верховенства закону відносини між ЄС і Білоруссю можуть тільки погіршуватися", - йдеться в заяві.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

"Саме на цьому тлі ми оцінюватимемо дії білоруської влади щодо врегулювання поточної ситуації та здійснюватимемо поглиблений аналіз відносин ЄС із Білоруссю. Це може передбачати, зокрема, вжиття заходів проти осіб, відповідальних за насильство, необґрунтовані арешти та фальсифікацію результатів виборів", - зазначається в документі.

У заяві від імені Євросоюзу наголошується, що ЄС уважно стежить за розвитком подій навколо президентських виборів. "Під час виборчої кампанії народ Білорусі продемонстрував прагнення до демократичних змін", - вважає Боррель. 

"Державна влада, - заявив Боррель, - застосувала непропорційне і неприйнятне насильство, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула й багато людей дістали поранень. Тисячі людей були затримані, і придушення свободи зібрань, ЗМІ та висловлювання думок посилилося". Він закликав білоруську владу негайно та беззастережно звільнити всіх затриманих. "Крім того, звіти місцевих спостерігачів, що заслуговують на довіру, свідчать, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, очікуваним від держави - учасниці ОБСЄ", - заявив глава європейської дипломатії.

Боррель закликав політичне керівництво Білорусі "розпочати справжній і всеосяжний діалог із більш широким суспільством, щоб уникнути подальшого насильства".

Як повідомлялося, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня почалися стихійні протести проти результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Силові структури жорстко придушували виступи протестувальників, використовуючи сльозогінний газ, світлошумові гранати та гумові кулі. Тим часом опозиційна кандидатка Світлана Тихановська виїхала з Білорусі до Литви та закликала припинити протести . У її штабі закликали владу Білорусі не застосовувати насильство проти протестувальників і розпочати діалог для "мирної передачі влади народу".

Дивитись відео 02:52

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