 ЄС подовжив санкції проти РФ ще на півроку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2018

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Новини

ЄС подовжив санкції проти РФ ще на півроку

Запровадженні проти РФ санкції Євросоюзу через анексію Криму та події на Сході України будуть чинними до липня 2019 року, повідомили в Раді ЄС.

Санкції ЄС проти РФ

Європейський Союз офіційно подовжив запровадженні 2014 року економічні санкцій проти Росії ще на півроку - до липня 2019 року. Про це повідомила в п'ятницю, 21 грудня, прес-служба Ради ЄС. У повідомленні наголошується, що рішення ухвалено одностайно.

Ще минулого тижня лідери країн-членів ЄС домовилися щодо подовження обмежувальних заходів проти РФ на шість місяців під час тодішнього саміту. Тоді ж глави держав та урядів ЄС також вирішили не карати Москву посиленням санкцій через захоплення російськими кораблями кількох українських військових суден поблизу Керченської протоки.

"Ціна агресії для Кремля"

Ухвалене рішення Ради ЄС щодо санкцій проти РФ привітав президент України Петро Порошенко. "Минулого тижня після моїх зустрічей у Брюсселі на полях Європейської Ради я був певний, що проукраїнська єдність в ЄС залишатиметься непохитною, а ціна агресії для Кремля і далі зростатиме", - написав Порошенко в мікроблозі в соцмережі Twitter..

Подовженні обмежувальні заходи зосереджені на фінансовій, енергетичній і оборонній галузях, а також товарах подвійного призначення, нагадує агенція новин Reuters. Спочатку санкції проти РФ були введені в липні 2014 року після анексії Росією півострова Крим. 19 березня 2015 року Рада ЄС пов'язала термін дії санкцій з повним виконанням мінських угод. Востаннє ці обмежувальні заходи подовжувалися 5 липня 2018 року - до 31 січня 2019 року.

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