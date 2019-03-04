ЄС подовжив на рік санкції проти Віктора Януковича та його оточення

Європейський Союз подовжив на рік санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та 11 осіб із оточення, запровадженні навесні 2014 року. Про це в понеділок, 4 березня, повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Рада (ЄС. - Ред.) подовжила до 6 березня 2020 року рішення про замороження активів 12-ти осіб, яких вважають винними в незаконному привласненні українських державних коштів або у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки для державних фінансів України. Обмежувальні заходи щодо однієї особи не було подовжено", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, весною 2014 року ЄС запровадив обмежувальні заходи проти 18-ти колишніх високопосадовців України. Запровадження санкцій ЄС означало насамперед заморожування рахунків екс-посадовців та їхніх родичів.

З моменту запровадження санкцій перелік підсанкційних осіб кілька разів переглядався. Так, у березні 2015 року з нього вибули колишній заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов, колишні глави СБУ Олександр Якименко та Ігор Калінін, а також син колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексій Азаров.

Крім того, неправомірність застосування санкцій проти декого з оточення Януковича визнав і Суд ЄС. До таких належить і бізнесмен Сергій Клюєв . Також зі списку минулого року викреслили екс-міністерку юстиції Олену Лукаш. За даними агентства dpa, цього року зі списку вибув і Андрій Клюєв, який улітку минулого року в Суді ЄС домігся анулювання частини санкцій.