 ЄС подовжив на рік санкції проти Віктора Януковича та його оточення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЄС подовжив на рік санкції проти Віктора Януковича та його оточення

Обмежувальні заходи проти екс-президента Віктора Януковича та 11 осіб із його оточення подовжили до 6 березня 2020 року. Цих осіб Євросоюз підозрює у незаконному збагаченні за рахунок української держави.

Віктор Янукович

Рада ЄС подовжила санкції Євросоюзу проти Віктора Януковича (на фото) та його соратників

Європейський Союз подовжив на рік санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та 11 осіб із оточення, запровадженні навесні 2014 року. Про це в понеділок, 4 березня, повідомляється на сайті Ради ЄС.

DW.COM

Рада ЄС виключила двох осіб зі списку соратників екс-президента Віктора Януковича, яких вважають відповідальними за розтрату державних коштів в Україні. (05.03.2018)

Печерський райсуд Києва зняв арешт із рахунків компаній, які пов'язують з Олександром Януковичем. Кому ще з найближчих соратників президента-втікача вдалося повернути кошти? (18.04.2018)

Євросоюз оновив список осіб із оточення Віктора Януковича, проти яких запроваджено санкції. Зі списку видалили Андрія Портнова, Олександра Якименка, Ігоря Калініна та Олексія Азарова. (06.03.2015)

Анульовано санкції періоду 2017-2018 років, які були накладені на Андрія Клюєва. Суд ЄС вказав на недостатність підстав, на основі яких ім'я екс-глави адміністрації Януковича залишалося у санкційному списку. (11.07.2018)

"Рада (ЄС. - Ред.) подовжила до 6 березня 2020 року рішення про замороження активів 12-ти осіб, яких вважають винними в незаконному привласненні українських державних коштів або у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки для державних фінансів України. Обмежувальні заходи щодо однієї особи не було подовжено", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, весною 2014 року ЄС запровадив обмежувальні заходи проти 18-ти колишніх високопосадовців України. Запровадження санкцій ЄС означало насамперед заморожування рахунків екс-посадовців та їхніх родичів.

З моменту запровадження санкцій перелік підсанкційних осіб кілька разів переглядався. Так, у березні 2015 року з нього вибули колишній заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов, колишні глави СБУ Олександр Якименко та Ігор Калінін, а також син колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексій Азаров. 

Крім того, неправомірність застосування санкцій проти декого з оточення Януковича визнав і Суд ЄС. До таких належить і бізнесмен Сергій Клюєв . Також зі списку минулого року викреслили екс-міністерку юстиції Олену Лукаш. За даними агентства dpa, цього року зі списку вибув і Андрій Клюєв, який улітку минулого року в Суді ЄС домігся анулювання частини санкцій. 

Дивитись відео 02:37

Гроші Януковича: тяганина екс-президента в суді ЄС

Аудіо й відео до теми

Європа карає та милує оточення Януковича - DW Новини (04.03.2016)  

Київське метро: як підземка стала заручницею схем з вагонами з РФ (07.08.2018)  

Гроші Януковича: тяганина екс-президента в суді ЄС  

Також за темою

Ukraine Maidan Protest Symbolbild

5 років після Майдану: хроніка народного повстання 20.11.2018

П'ять років тому в Києві розпочалися масові протести, викликані відмовою державного керівництва України підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Пропонуємо хроніку подій, які призвели до історичних змін у країні.

Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament Rebecca Harms

Ребекка Гармс: Україна стала іншою країною вже під час Майдану 20.11.2018

Євродепутатка від "Зелених" Ребекка Гармс була багато разів на Майдані протягом Революції гідності. Як змінилася Україна, а також про емоції, розчарування та страхи Гармс - в інтерв'ю DW.

USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort

Манафорт мав неабиякий вплив на український уряд часів Януковича - ЗМІ 29.01.2018

Політтехнолог і колишній радник екс-президента Віктора Януковича Пол Манафорт мав "тіньовий уряд" і впливав на кожне міністерство, стверджує розслідування журналу The Atlantic.

Реклама

Докладно

Нелегальна праця в Німеччині (символічне фото)

Що загрожує за нелегальну працю в Німеччині

Німецька економіка щорічно втрачає до 300 мільярдів євро через працю нелегалів. 

Автовиробники у ФРН інвестують у електромобілі

Автовиробники у ФРН інвестують мільярди в електромобілі

У наступні три роки в електромобільність та дигіталізацію німецькоі автовиробники інвестують десятки мільярдів євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  