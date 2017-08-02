ЄС подовжив на півроку персональні санкції за дії проти України

Рада ЄС у п'ятницю, 13 березня, подовжила дію санкцій стосовно фізичних і юридичних осіб за підривання територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України ще на шість місяців. Про це рішення повідомила пресслужба органу.

"Рада ЄС ухвалила, що чинні санкції за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, повинні бути подовжені ще на шість місяців до 15 вересня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Санкційний список включає 175 фізичних і 44 юридичні особи. Заходи передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожуваня активів, якщо такі є на території об'єднання.

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Рішення про подовження санкцій вже опубліковане цього дня в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, що персональні санкції - лише один з видів обмежувальних заходів, запроваджених Євросоюзом через агресію щодо України. Інші - секторальні санкції, які діють проти Росії, а також санкції за анексію Криму та Севастополя.