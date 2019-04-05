 ЄС оштрафував п′ять банків на мільярд євро за таємну змову | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.05.2019

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Економіка

ЄС оштрафував п'ять банків на мільярд євро за таємну змову

Єврокомісія оштрафувала на мільярд євро п'ять великих банків, трейдери яких змовлялися щодо встановлення курсів валют.

Один з оштрафованих банків - британський Barclays

Один з оштрафованих банків - британський Barclays

Європейська Комісія в четвер, 16 травня, оштрафувала п'ять великих банків за таємну змову на валютному ринку. Загальна сума штрафу, накладеного на британські Barclays і Royal Bank of Scotland, американські Citigroup та JPMorgan, а також японський MUFG Bank, становить 1,07 мільярда євро.

За даними Єврокомісії, трейдери цих банків у 2007-2013 роках змовлялися щодо встановлення курсів валют. При цьому вони повідомляли про свої наміри щодо торгівлі та обмінювалися нформацією і координували дії в професійних електронних чатах. Єврокомісія зафіксувала дві таких картельних змови. Швейцарський банк UBS не був оштрафований, оскільки повідомив регулятору про змови. Банки погодилися на мирову угоду, що зменшило розмір штрафів для них на 10 відсотків.

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"Ці рішення надсилають чіткий сигнал, що Єврокомісія не толеруватиме змови у будь-якому сегменті фінансових ринків", - заявила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер, цитує агентство AFP. За її словами, поведінка оштрафованих банків поставила під сумнів професійну етику сектора.

Нагадаємо, що в квітні Єврокомісія оприлюднила попередні дані розслідування щодо ймовірної картельної змови німецьких автогігантів BMW, Daimler та VW. Згідно з ними, в період з 2006 по 2014 років між Volkswagen, BMW і Daimler мали місце "систематичні домовленості" щодо використовуваних технологій контролю вихлопних газів. Таким чином німецькі автовиробники домовилися "обмежити конкуренцію у розробці технологій очищення викидів бензинових і дизельних автомобілів", зазначили у Єврокомісії. 

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