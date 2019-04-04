 ЄС остаточно вніс зміни до Газової директиви: що це означає для ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

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Новини

ЄС остаточно вніс зміни до Газової директиви: що це означає для "Північного потоку-2"

У ЄС остаточно внесли зміни до Газової директиви Євросоюзу - за них проголосувала Рада ЄС. Це поширить європейські правила на "Північний потік-2" і суттєво ускладнить введення його в експлуатацію.

Будівництво Північного потоку-2

Будівництво "Північного потоку-2"

Рада Євросоюзу затвердила зміни до Газової директиви ЄС. Це дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2", який будують з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Голосування відбулося під час засідання Ради ЄС у Люксембурзі в понеділок, 15 квітня, передає кореспондент DW. 27 країн-членів ЄС проголосували "за", тоді як Болгарія утрималася.

Це останній етап ухвалення змін до Газової директиви, яка є частиною Третього енергопакету ЄС. На цьому тижні нововведення мають формально підписати під час пленарної сесії Європарламенту у Страсбурзі. Після цього документ опублікують в Офіційному журналі ЄС, і на 20 день після оприлюднення він набуде чинності.

Після цього газогони, прокладені до ЄС із третіх країн, функціонуватимуть за тими ж правилами, що і трубопроводи всередині об'єднання. Найбільший вплив це матиме на нову "трубу" з Росії.

Вплив на "Північний потік-2"

Будівництва "Північного потоку-2" змінена Газова директива автоматично не зупинить. Адже завершувати його чи ні - це рішення приватної компанії Nord Stream 2 AG, якою володіє "Газпром". Утім, для того, щоб новий газопровід дозволили ввести в експлуатацію, йому треба буде відповідати набагато жорсткішим вимогам, ніж, наприклад, "Північному потоку-1", який запрацював у 2011 році. Ці умови покликані забезпечити конкуренцію і захистити права споживачів.

Основних таких вимог чотири. Перша з них передбачає, що транспортуванням газу не може займатися та сама компанія, яка "блакитне паливо" видобуває і продає (так званий анбандлінг чи "роз'єднання активів"). Nord Stream 2 AG цій вимозі не відповідає, тому якщо "Газпром" захоче запустити трубопровід, доведеться створювати окремого оператора, який би був незалежним від російського монополіста. Цю незалежність сертифікуватиме німецький національний регулятор (Федеральне агентство з мереж). Однак Єврокомісія наглядатиме за дотриманням правил.

Друга вимога - доступ третіх компаній до "Північного потоку-2". На практиці це, швидше за все, означатиме, що частину його потужностей доведеться тримати порожніми. Крім того, конкурентні тарифи на транспортування газу встановлюватиме німецький національний регулятор. Нарешті, газогін повинен буде працювати прозоро, зокрема, в питанні безпеки постачань.

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Хоча "Північний потік-2" будують повним ходом, низка країн ЄС не залишають спроб цей проект зупинити чи сповільнити. Зараз Румунія шукає компроміс щодо пропозиції Єврокомісії, яка може вплинути на цей газопровід. (24.01.2019)

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Чи можливі винятки?

Дія Газової директиви пошириться як на нові, так і на вже наявні трубопроводи. Утім, вона передбачає можливість винятків. Уже наявним газопроводам, наприклад "Північному потоку-1", отримати звільнення від виконання цих вимог буде доволі просто. А ось до нових "труб" вимоги жорсткі. Чи робити для "Північного потоку-2" виняток, вирішуватиме німецький регулятор. Проте Єврокомісія зможе це рішення скасувати. Інший шлях - укласти міжурядову угоду між Берліном і Москвою, однак і вона неможлива без згоди Брюсселя.

Запровадити такі нововведення Єврокомісія запропонувала ще в листопаді 2017 року, але тривалий час Болгарія та Австрія їх блокували. Лише на початку 2019-го їх почала активно просувати Румунія, коли перебрала голосування у Раді ЄС. Після того, як у лютому було знайдено компроміс, зміни до директиви почали проходити всі етапи ухвалення дуже швидкими темпами.

Нововведення мають додаткове значення в контексті переговорів між Україною та Росією щодо транзиту газу з наступного року. Нинішній контракт між Києвом та Москвою діє лише до 31 грудня. Запуск "Північного потоку-2" дозволить Росії перевести на цей газогін частину газу, який нині йде до ЄС територією України.

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