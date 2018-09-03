ЄС оснащує українських прикордонників, щоб захиститися від біженців (відео)

Що відбувається на українсько-польському кордоні? Як українські прикордонники зупиняють потоки біженців у ЄС? На місці перевірили німецькі репортери.
Україна безкомпромісно висилає біженців. І це частина домовленостей з ЄС. Та попри це кількість нелегалів зростає. Цього року українська прикордонна служба затримала вже на 20% більше біженців, ніж за минулий рік. Якщо потоки біженців збільшаться, Україна матиме проблему:
З 1991 року прикордонники виявили на державному кордоні України близько 330 тисяч нелегальних мігрантів, частину з яких вислали за межі країни, повідомляють у Державній прикордонній службі України. (14.04.2018)
За рік дії безвізового режиму ЄС для України українці скористались ним 555 тисяч разів. Найбільш активно вони подорожували до країн Євросоюзу автомобільними шляхами. (11.06.2018)
Нелегальні перевізники товарів з-за кордону до України опанували нові "схеми" у відповідь на нові правила безмитного ввезення товарів. Тим часом в Раді вже навіть є законопроект, який може знову легалізувати їхню роботу. (25.05.2018)