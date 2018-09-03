ЄС оснащує українських прикордонників, щоб захиститися від біженців (відео)

Україна безкомпромісно висилає біженців. І це частина домовленостей з ЄС. Та попри це кількість нелегалів зростає. Цього року українська прикордонна служба затримала вже на 20% більше біженців, ніж за минулий рік. Якщо потоки біженців збільшаться, Україна матиме проблему: