 ЄС не певен, що Туреччина всі виділені кошти витрачає на біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

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Новини

ЄС не певен, що Туреччина всі виділені кошти витрачає на біженців

Європейський Союз критикує Туреччину за брак прозорості у використанні коштів, виділених на допомогу біженцям.

Табір біженців, які втекли з сирійського Ідлібу до Туреччини

Табір біженців, які втекли з сирійського Ідлібу до Туреччини

Рахункова палата Європейського Союзу розкритикувала використання Анкарою грошей, виділених Туреччині для утримання біженців. В опублікованому у вівторок, 13 листопада, звіті йдеться, що Анкара відмовляється надавати доступ до даних щодо використання коштів. "Ми можемо бачити, що гроші йдуть біженцям, однак ми не можемо конкретно сказати, що усі гроші йдуть туди", - цитує інформагенція AFP експертку рахункової палати Беттіну Якобсен.

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Міністр закордонних справ Греції Нікос Котзіас закликав ЄС допомогти убезпечити зовнішній кордон ЄС між Туреччиною і Грецією. (07.02.2016)

У Європейській Комісії констатують різке зростання потоку біженців цього року, котрі потрапляють до ЄС через Туреччину, повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag. (29.09.2018)

Загалом звіт дає позитивну оцінку витратам коштів на гуманітарні проекти, однак у звіті йдеться, що "ефективність гуманітарних проектів" може бути "покращено", а в деяких випадках гроші було використано не у найкращий спосіб.

Перевірку Рахункової палати запустила Єврокомісія, яка відповідає за розподіл коштів ЄС. Перевірка стосувалася частини допомоги у розмірі 1,1 мільярда євро з розрахунку на чотири мільйони переважно сирійських біженців. З другого траншу на загальну суму в понад три мільярди євро, за даними Єврокомісії, донині було виділено 450 мільйонів євро, з яких 90 відсотків - на освітні цілі. Наприкінці 2017 року Анкара скаржилася на надто повільне виділення коштів з боку ЄС.

Нагадаємо, що в 2015 і 2016 роках Брюссель та Анкара домовилися про загальну суму в шість мільярдів євро для покриття потреб сирійських біженців, які опинилися на турецькій території.

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Як спрацювала угода про розподіл мігрантів між ЄС та Туреччиною (04.04.2017)

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