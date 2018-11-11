ЄС не певен, що Туреччина всі виділені кошти витрачає на біженців

Рахункова палата Європейського Союзу розкритикувала використання Анкарою грошей, виділених Туреччині для утримання біженців. В опублікованому у вівторок, 13 листопада, звіті йдеться, що Анкара відмовляється надавати доступ до даних щодо використання коштів. "Ми можемо бачити, що гроші йдуть біженцям, однак ми не можемо конкретно сказати, що усі гроші йдуть туди", - цитує інформагенція AFP експертку рахункової палати Беттіну Якобсен.

Загалом звіт дає позитивну оцінку витратам коштів на гуманітарні проекти, однак у звіті йдеться, що "ефективність гуманітарних проектів" може бути "покращено", а в деяких випадках гроші було використано не у найкращий спосіб.

Перевірку Рахункової палати запустила Єврокомісія, яка відповідає за розподіл коштів ЄС. Перевірка стосувалася частини допомоги у розмірі 1,1 мільярда євро з розрахунку на чотири мільйони переважно сирійських біженців. З другого траншу на загальну суму в понад три мільярди євро, за даними Єврокомісії, донині було виділено 450 мільйонів євро, з яких 90 відсотків - на освітні цілі. Наприкінці 2017 року Анкара скаржилася на надто повільне виділення коштів з боку ЄС.

Нагадаємо, що в 2015 і 2016 роках Брюссель та Анкара домовилися про загальну суму в шість мільярдів євро для покриття потреб сирійських біженців, які опинилися на турецькій території.