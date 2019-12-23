 ЄС наклав санкції ще на сімох осіб через вибори в Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС наклав санкції ще на сімох осіб через вибори в Криму

Євросоюз наклав санкції ще на сімох осіб, які причетні до виборів в анексованому Росією Криму. До санкційного списку внесли так званих губернаторів і членів виборчої комісії, причетних до цих виборів.

ЄС наклав санкції ще на сімох осіб через вибори в окупованому Криму

ЄС наклав санкції ще на сімох осіб через вибори в окупованому Криму

Європейський Союз вніс до санкційного списку сімох людей - так званих губернаторів і членів виборчої комісії, причетних до незаконних регіональних виборів, які відбулись у вересні 2019 року в анексованому Росією Криму.

Відповідне рішення було ухвалене у вівторок, 28 січня, під час засідання Ради ЄС із загальних питань. Як зазначає агенція "Інтерфакс-Україна", ці санкції розширили без обговорення на виконання рішення, схваленого напередодні Комітетом постійних представників країн-членів ЄС. Санкції наклали за "підрив територіальної цілісності України".

Їх розширили на так званого тимчасового виконувача обов'язків губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, так званого голову Ради міністрів Республіки Крим Юрія Гоцанюка, так звану голову законодавчих зборів Севастополя у 2016-19 роках, а нині "заступницю голови законодавчих зборів Севастополя" Катерину Алтабаєбу. Ці санкції наклали ще на чотирьох осіб - С. Даниленка, Л. Бачова, К. Перкова і В. Неумова.

Рішення про накладення цих санкцій буде оприлюднено в Офіційному журналі ЄС, після чого воно набуде чинності. 

  • Контроль на кордоні в лондонському аеропорту Хітроу

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Заборона на в'їзд та замороження активів

    У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.

  • Офіс компанії Роснефть в Москві та частина Кремлівської стіни

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Секторальні санкції

    16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.

  • Віхд до філіалу Сбербанку в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ЄС пішов за прикладом США

    Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.

  • Нафтовидобувна платформа Приразломная

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Російська нафтова галузь під санкціями

    Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.

  • Міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров тримає автомат, який вироблений концерном Калашников

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ВПК під прицілом

    До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Луб'янці в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції щодо спецслужб

    У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).

  • Підприємець Олег Дерипаска та президент РФ Володимир Путін

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    США покарали російських олігархів

    У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

  • Британські військові в масках та захисних костюмах

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції за отруєння Скрипалів

    27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.

    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


Дивитись відео 01:01

Санкції ЄС за Керченський міст для Аркадія Ротенберга і Со (31.07.2018)

DW.COM

П'ять років анексії Криму: у Європарламенті дискутували, як посилити тиск на Росію

Дебати в Європарламенті, присвячені п'ятиріччю анексії Росією Криму, звелися до дискусій на тему: як захистити країни ЄС від "кримського сценарію" та чому не можна порівнювати ситуацію довкола півострова з Косовом. (27.03.2019)  

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

Галерея DW про те, які американські та европейські санкції були запроваджені щодо Росії за останні чотири роки. (28.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Санкції ЄС за Керченський міст для Аркадія Ротенберга і Со (31.07.2018)  

Також за темою

Krim-Brücke Eisenbahnverkehr Eröffnung

Путін відкрив залізничне сполучення Кримським мостом 23.12.2019

Із Санкт-Петербурга до окупованого РФ Севастополя рушив рейсовий потяг. Він - перший, який проїде по Кримському мосту. У РФ стверджують, що встигли продати вже 57 тисяч квитків в обох напрямках.

Russland Atomwaffentest - Test der Burevestnik-Atomrakete

Сім років за створення ракет: як інженер з Росії став контрабандистом у ФРН 11.01.2020

За поставки російському ОПК в обхід санкцій ЄС суд у Гамбурзі засудив росіянина до семи років в'язниці. Йдеться про технології для ракет, здатних нести ядерну зброю. Репортаж DW.

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2

Прем'єр Польщі не вірить, що санкції США зупинять "Північниий потік-2" 11.01.2020

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що американські санкції затягнуть будівництво газопроводу "Північний потік-2", але не зможуть повністю зупинити його.

Реклама

Докладно

Офіційна церемонія з нагоди 75-річчя звільнення Аушвіца

Що виголошували в "Аушвіці" через 75 років після звільнення?

На урочистій церемонії з нагоди визволення концтабору "Аушвіц" політичні заяви не лунали.  

У Єврокомісії збираються вилучити з обороту монети в 1 і 2 євроценти

ЄК планує вилучити з обороту монети в 1 і 2 євроценти - ЗМІ

У Єврокомісії збираються оголосити про намір вилучити з обороту одно- і двоцентові монети.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  