ЄС наклав санкції на російські компанії через міст у Крим

Європейський Союз запровадив санкції щодо низки російських компаній, які брали участь в будівництві Керченського мосту в анексованому Росією Криму. Відповідне рішення у понеділок, 30 липня, опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Зокрема, з 31 липня під європейськими санкціями перебуватимуть дві компанії російського олігарха Аркадія Ротенберга "Мостотрест" та "Стройгазмонтаж". Обидві компанії раніше вже були включені в американський список санкцій.

Також під санкції ЄС потрапили "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", керченський "Судностроительный завод "Залив", московська компанія "Стройгазмонтаж - Мост" та вологодська "ВАД".

В мотивувальній частині рішення про запровадження санкцій йдеться, що будівництво мосту і його офіційне відкриття в травні цього року були "ключовими символічними кроками в консолідації Росією контролю над незаконно анексованим Кримом і Севастополем і подальшої ізоляції півострова від України".

Керченський міст довжиною 19 кілометрів з'єднує материкову Росію та Крим, анексований Росією в березні 2014 року. У церемонії відкриття мосту 15 травня взяв участь російський президент Володимир Путін. Раніше Євросоюз назвав зведення Керченського мосту порушенням суверенітету України, а США та Канада засудили його відкриття.