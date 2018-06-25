 ЄС назвав плани Harley-Davidson наслідком політики Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2018

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Новини

ЄС назвав плани Harley-Davidson наслідком політики Трампа

У ЄС очікують, що американський бізнес тиснутиме на адміністрацію Дональда Трампа щодо торговельної політики.

Трамп, його віце-президент Майк Пенс (п) та мотоцикл Harley-Davidson (архівне фото)

Трамп, його віце-президент Майк Пенс (п) та мотоцикл Harley-Davidson (архівне фото)

Рішення виробника культових мотоциклів Harley-Davidson перенести частину виробництва за межі США у Євросоюзі назвали "прикрим наслідком" чинної політики Вашингтона. Про це у вівторок, 26 червня, заявила єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом.

"Ми не хочемо карати, проте це прикрий наслідок, щоб бізнес США тиснув на адміністрацію (президента Дональда Трампа. - Ред.), аби сказати: "Агов, постривайте-но, це ж не добре для американської економіки", - цитує чиновницю агенція новин AFP. Трамп раніше вже встиг розкритикувати Harley-Davidson за подібні плани та закликав виробника набратися терпіння. Пізніше цього дня він закинув виробникові використання мит ЄС як "приводу", аби вивести потужності за межі США. Він пообіцяв виправити "незбалансовану та несправедливу торгівлю".

 

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Через зростання європейських мит американський виробник мотоциклів Harley Davidson перенесе частину виробництва зі США. Компанія не планує підвищувати ціну мотоциклів для європейців. (25.06.2018)

Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. Нові обмеження стосуються, виробів із сталі, віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson та джинсів Levi's. (22.06.2018)

Компанія Harley-Davidson, мита на продукцію якої зросли з 6 до 31 відсотка, напередодні заявила, що перенесе частину свого виробництва зі США в інше місце (ЗМІ пишуть, зокрема, про Таїланд), щоб у майбутньому уникнути нових мит. Через заходи ЄС середня вартість одного ввезеного до Євросоюзу мотоцикла Harley-Davidson має зрости у середньому на 2,2 тисячі доларів, порахували в компанії.

Нагадаємо, мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США з 22 червня, зачепили низку американських товарів. Крім мотоциклів Harley-Davidson, серед них - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

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Неочікуваний поворот торговельної суперечки: Harley-Davidson хоче піти з США

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Несподіваним наслідком торговельної суперечки між США і ЄС стала заява Harley-Davidson про намір частково перенести виробництво зі Сполучених Штатів. Американський виробник мотоциклів реагує на підвищення мит. Дональд Трамп прокоментував рішення Harley-Davidson.

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