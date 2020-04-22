ЄС надасть Західним Балканам масштабну підтримку у боротьбі з наслідками пандемії COVID-19

Євросоюз надасть країнам Західних Балкан фінансову допомогу розміром понад 3,3 мільярда євро для боротьби із пандемією коронавірусу. Про це оголосили під час саміту ЄС-Західні Балкани, який відбувся у форматі відеоконференції у середу, 6 травня. Участь в ньому взяли представники ЄС та Албанії, Боснії та Герцеговини, Косова, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії.

"Цей пакет спрямований на задоволення термінових санітарних потреб і на гуманітарні потреби, що виникають у зв'язку з пандемією COVID-19, а також на допомогу в соціальному і економічному відновленні", - йдеться у документах Єврокомісії, підготованих до саміту. Після першого пакету в 3,3 мільярда євро Євросоюз пообіцяв країнам Західних Балкан також надати подальшу підтримку.

Глави держав та урядів ЄС підтвердили свою "безззаперечну підтримку європейської перспективи" країн Західних Балкан, передає агенція AFP. "Немає сумнівів, що Західні Балкани належать до ЄС. Я закликаю їхні уряди продовжувати реформи, зокрема, щодо верховенства права, боротьби з корупцією та гарантування свободи ЗМІ", - написала у Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Однак підсумкова декларація саміту не містить жодних конкретних обіцянок щодо можливого приєднання цих країн до Євросоюзу. Як повідомлялось, 24 березня Рада ЄС з закордонних справ ухвалила рішення про початок переговорів про членство Албанії та Північної Македонії в Європейському Союзі.