ЄС може ухвалити нові санкції щодо Росії протягом найближчих тижнів - Могеріні

Рішення про нові санкції Європейського Союзу проти Росії може бути ухвалено упродовж кількох найближчих тижнів, заявила в понеділок, 18 лютого, голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні.

"Так, у найближчі пару тижнів можуть бути одностайно ухвалені рішення щодо нових санкцій, пов'язаних з останніми подіями", - цитує її кореспондент DW у Брюсселі.

Утім, за словами Могеріні, в ЄС готові переглянути питання санкцій. "Але на даний момент ми бачимо негативний розвиток ситуації, і поки це не зміниться, я очікую, що держави ЄС будуть одностайними у їхній підтримці санкцій, як наявних, так і, можливо, нових", - заявила вона.

Як повідомила 15 лютого агенція новин dpa з посиланням на свої джерела в Брюсселі, країни-члени Євросоюзу погодили в принципі нові санкції проти Росії через її агресію в Керченській протоці. Зокрема, представники країн ЄС вирішили розширити перелік підприємств та осіб, проти яких застосують обмежувальні заходи: заморожування активів та заборону в'їзду до ЄС. Після юридичної оцінки рішення має затвердити Рада ЄС із закордонних справ.

Чиновник ЄС на умовах анонімності тоді підтвердив кореспонденту DW, що Євросоюз розробляє додаткові персональні санкції через події в листопаді минулого року в районі Керченської протоки.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд в анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву.

Затриманим українцям з боку РФ висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими й відмовилися свідчити.