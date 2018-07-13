 ЄС має серйозні зауваження до низки кандидатів у ДБР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2018

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Новини

ЄС має серйозні зауваження до низки кандидатів у ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що інформацію щодо всіх конкурсантів у ДБР будуть ретельно перевіряти.

Роман Труба обіцяє перевірити конкурсантів на керівні посади ДБР

Роман Труба обіцяє перевірити конкурсантів на керівні посади ДБР

Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) в Україні звернула увагу на низку серйозних зауважень щодо деяких кандидатів на керівні посади в Державне бюро розслідувань (ДБР). "Ідеться про суттєві порушення прав людини, до яких, як стверджується, причетні деякі кандидати, а також про їхню можливу причетність до корупційних правопорушень та сумніви в добропорядності", - повідомляє прес-служба Представництва Євросоюзу в Україні в середу, 18 липня. У повідомленні уточнюється, що ці зауваження раніше висловили представники громадянського суспільства та засоби масової інформації.

У консультативній місії ЄС зазначають, що персонал, який буде відібрано в ДБР, повинен мати високі професійні та моральні якості. "Це ключ до побудови довіри суспільства до ДБР: як і будь-яке інше нове правоохоронне відомство, цей орган ще має заслужити довіру громадян України", - зазначено в повідомленні.

DW.COM

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Труба обіцяє перевірити інформацію

Своєю чергою, директор Держбюро розслідувань Роман Труба запевнив, що прийматиме рішення про призначення на посади в ДБР тільки після проведення перевірки щодо переможців конкурсу. "Ми уважно стежили за конкурсним відбором, але не мали повноважень втручатися, перевіряти інформацію. Цю можливість мала зовнішня комісія під час співбесід. Після завершення конкурсу ДБР має право перевірити кожного переможця, більше того - це наш обов'язок", - цитує Трубу прес-служба ДБР.

Він зазначив, що під час конкурсу неодноразово з'являлися заяви громадських організацій щодо недобропорядності певних кандидатів. "Це не означає, що ми згодні з чиїмись висновками. Сьогодні будь-яку інформацію можна розмістити в інтернеті, й вона може не мати під собою підстав. Але це означає, що ми не маємо права проігнорувати наявну інформацію і не перевірити її", - наголосив Труба.

Раніше у середу конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань. Комісія відібрала посадовців з 436 кандидатів на ключові посади в ДБР: директорів семи територіальних управлінь органу, керівників підрозділів центрального апарату і співробітників підрозділів внутрішнього контролю бюро.

До складу конкурсної комісії входить дев'ять осіб - по три представника від Верховної Ради, уряду та президента України. Станом на кінець червня на близько 700 посад, створення яких передбачено у Державному бюро розслідувань, заяви подали вже понад п'ять тисяч претендентів.

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