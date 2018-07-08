 ЄС має діяти в суперечці навколо іранської ядерної програми - Роухані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2018

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Новини

ЄС має діяти в суперечці навколо іранської ядерної програми - Роухані

Від європейців очікують практичних рішень та кроків щодо ядерної суперечки між Вашингтоном та Тегераном, наголосив президент Ірану Хасан Роухані.

Хасан Роухані

Президент Ірану Хасан Роухані

Президент Ірану Хасан Роухані очікує від Європейського Союзу конкретних дій щодо суперечки навколо іранської ядерної програми. Про це іранський лідер заявив ввечері суботи, 7 липня, на засіданні іранського уряду. "Європейці завжди демонстрували добру волю, але зрештою потрібні практичні рішення та кроки", - зазначив Роухані, якого цитує інформагенція dpa. Іранський президент також наголосив, що Тегеран не може чекати хтозна-скільки на такі кроки, адже їх потрібно зробити за чіткий проміжок часу.

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Нова доктрина Вашингтона щодо Тегерана передбачає небачені досі санкції проти близькосхідної країни. Передумовою скасування американських санкцій є виконання довгого списку вимог до іранського уряду. (21.05.2018)

Тегеран виконуватиме умови ядерної угоди, якщо матиме з цього економічну вигоду, заявив президент Ірану Роухані. За його словами, вихід США з угоди суперечить міжнародним нормам. (04.07.2018)

Ця заява пролунала після зустрічі міністрів закордонних справ Китаю, Росії, Німеччини, Франції та Великобританії, проведеної у Відні. На ній міністри, зокрема, наголосили на готовності цих країн-підписантів ядерної угоди з Іраном і надалі дотримуватися пунктів цього документа попри вихід з угоди США. Серед іншого Тегерану пообіцяли широку торговельно-економічну співпрацю та підтримку. Це означатиме також і готовність надалі купувати іранські газ та нафту. Для Ірану, котрий є членом ОПЕК, експорт енергоносіїв є головним джерелом надходжень до бюджету.

Водночас сам Роухані, перебуваючи цього тижня в Швейцарії та Австрії, неодноразово наголошував на готовності Ірану дотримуватися пунктів угоди в разі економічної вигоди для Тегерана.

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