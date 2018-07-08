ЄС має діяти в суперечці навколо іранської ядерної програми - Роухані

Президент Ірану Хасан Роухані очікує від Європейського Союзу конкретних дій щодо суперечки навколо іранської ядерної програми. Про це іранський лідер заявив ввечері суботи, 7 липня, на засіданні іранського уряду. "Європейці завжди демонстрували добру волю, але зрештою потрібні практичні рішення та кроки", - зазначив Роухані, якого цитує інформагенція dpa. Іранський президент також наголосив, що Тегеран не може чекати хтозна-скільки на такі кроки, адже їх потрібно зробити за чіткий проміжок часу.

Ця заява пролунала після зустрічі міністрів закордонних справ Китаю, Росії, Німеччини, Франції та Великобританії, проведеної у Відні. На ній міністри, зокрема, наголосили на готовності цих країн-підписантів ядерної угоди з Іраном і надалі дотримуватися пунктів цього документа попри вихід з угоди США. Серед іншого Тегерану пообіцяли широку торговельно-економічну співпрацю та підтримку. Це означатиме також і готовність надалі купувати іранські газ та нафту. Для Ірану, котрий є членом ОПЕК, експорт енергоносіїв є головним джерелом надходжень до бюджету.

Водночас сам Роухані, перебуваючи цього тижня в Швейцарії та Австрії, неодноразово наголошував на готовності Ірану дотримуватися пунктів угоди в разі економічної вигоди для Тегерана.