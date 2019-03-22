 ЄС збереже безвізовий режим для британців навіть за ″жорсткого″ Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2019

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Новини

ЄС збереже безвізовий режим для британців навіть за "жорсткого" Brexit

В профільному комітеті Європарламенту погодили короткостроковий безвіз для британців навіть у разі Brexit без угоди з Брюсселем. До останнього навколо тексту законопроекту точилася суперечка через Гібралтар.

Протестувальник проти Brexit біля британського парламенту (фото з архіву)

Протестувальник проти Brexit біля британського парламенту (фото з архіву)

У Євросоюзі у середу, 3 квітня, зробили перший офіційний крок на шляху до прийняття закону, за яким британці зможуть подорожувати до ЄС без віз після виходу країни з нього. Безвізовий режим буде діяти навіть якщо Brexit відбудеться без укладення угоди між Лондоном і Брюсселем. Комітет з юстиції Європарламенту затвердив текст законопроекту за підтримки країн-членів блоку, далі його мають формально затвердити Європарламент і представники країн-членів ЄС, інформує AFP. Неформально вони вже раніше висловили підтримку документу.

Затвердження безвізу між ЄС і Великобританією після Brexit відбулося, незважаючи на суперечку навколо використаних у законопроекті формулювань щодо британського ексклаву Гібралтар на південь від Іспанії. Британців обурював той факт, що в документах ЄС щодо безвізового режиму наводиться відмінність між громадянами, які живуть безпосередньо на території Великобританії, і тими, хто живе у Гібралтарі, котрий у законопроекті названо "колонією Британської корони". У Лондоні раніше критикували це формулювання як "абсолютно неприйнятне", а відповідальний за підготовку законопроекту британський євродепутат блокував процес. Тепер комітет прийняв документ в обхід британця, якого звільнили від відповідальності за цю справу через конфлікт інтересів.

Великобританія, котра може вийти з ЄС вже 12 квітня, не належить до Шенгенської зони, тому при в'їзді на її територію завжди здійснювався контроль, однак візові вимоги були відсутні. Для громадян будь-якої країни Євросоюзу, включно з Великобританією, до цього часу достатньо пред'явити на кордоні паспорт чи ID-картку. Після Brexit безвізовий режим для британців, згідно з домовленістю із Брюсселем, має діяти для поїздок у вільну від перевірок на кордонах Шенгенську зону тривалістю до 90 днів.

Нагадаємо, що донині Брюссель і Лондон не порозумілися щодо угоди, котра регулюватиме їхні відносини після Brexit. Якщо жодного рішення не буде знайдено, то відбудеться так званий "жорсткий", або неврегульований Brexit, тобто Сполучене Королівство просто припинить бути членом ЄС, без жодного перехідного періоду та жодних домовленостей щодо того, як відбуватиметься "розлучення".

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