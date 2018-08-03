ЄС захищатиме європейські компанії від наслідків санкцій США проти Ірану

Євросоюз із 7 серпня планує ввести в дію так званий статут про блокування - для захисту підприємств та громадян від наслідків санкцій США проти Ірану, які почнуть діяти в цей самий день. Про це йдеться у спільній заяві верховної представниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні, а також міністрів закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана, ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas) і Великобританії Джеремі Ханта, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS) в понеділок, 6 серпня.
Автори документа мають намір згідно з правом ЄС і резолюцією Ради Безпеки ООН №2231 захищати європейські підприємства та громадян, які легально ведуть справи з Іраном і можуть підпасти під американські санкції. "Ми рішуче налаштовані захищати європейських економічних операторів, які займаються законним бізнесом з Іраном", - йдеться в заяві. ЄС, Франція, Німеччина і Великобританія також висловили жаль через рішення США відновити санкції проти Ірану і зазначили, що ядерна угода з Тегераном працює, а її мета стає ближче.
Так званий "статут про блокування" забороняє європейським компаніям дотримуватися американських санкцій відносно Ірану та дозволяє їм відшкодовувати збитки від них. Також він анулює вплив в ЄС будь-яких іноземних судових рішень на основі американських санкцій.
Нагадаємо, на початку травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном та Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, здійснення Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.
Після виходу з угоди Вашингтон ухвалив рішення розширити санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості в силі. Санкції США знову будуть чинні з 7 серпня.
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Іран охопили протести
Найбільші протести з 2009 року
В іранських містах тривають акції протестів, що розпочались 28 грудня. Нинішня хвиля демонстрацій - найбільша з 2009 року, коли протестувальники висловлювали незадоволення перемогою Махмуда Ахмадінежада на президентских виборах.
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Іран охопили протести
Незадоволення високими цінами та політикою
У перший день протестів, 28 грудня, вуличні акції у місті Мешхеді на північному сході Ірану переросли у зіткнення демонстрантів з поліцією, не менше 50 людей були затримані. Протестувальники висловлювали незадоволення зростанням цін, безробіттям, а також зовнішньою політикою країни, що призводить до санкцій проти Ірану.
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Іран охопили протести
Протести у Тегерані
29 грудня влада Ірану застерегла людей від участі у подальших акціях, особливо у столиці країни. Однак вже 30 грудня мітинг у Тегерані влаштувала група студентів. Вони скандували "Ні Газа, ні Ліван, життя віддам за Іран" і виступали проти того, що уряд витрачає кошти на підтримку проіранських угруповань на Близькому Сході, а не на розвиток власної країни.
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Іран охопили протести
Сотні затриманих
На вуличних акціях у Тегерані уже в перші дні затримали 200 осіб, 40 з яких влада вважає "ватажками незаконних зібрань". Тепер на них чекає суд. За офіційними даними, дев'ять з десяти затриманих - молодше 25 років.
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Іран охопили протести
Перші загиблі
На антиурядових демонстраціях 30 грудня в місті Доруд на заході Ірану загинули два демонстранти. Місцева влада запевняє: поліція не має відношення, є "докази" того, що в смертях винні бойовики екстремістської "Ісламської держави".
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Іран охопили протести
Telegram та Instagram - заблокували
В останній день 2017 року в Ірані заблокували соцмережу Instagram та месенджер Telegram. Рішення влада пояснила потребою "підтримувати мир та безпеку громадян". Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що блокування програми обміну повідомленнями викликано відмовою його компанії закрити канали зв'язку для протестувальників.
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Іран охопили протести
Роухані: В Ірані кожен має право на власну думку
Президент Ірану Хасан Роухані на засіданні уряду 31 грудня засудив насильство та закликав створювати "можливості для законної критики та протестів". За його словами, Іран - вільна країна, де кожен має право на власну думку.
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Іран охопили протести
Поява політичних слоганів
Попри те, що протести почалися з економічних причин, на вулицях Ірану вже лунають і політичні лозунги. Зокрема антиклерикальні - на фото розірваний плакат з зображенням глави теократичного режиму, Верховного лідера Ірану, аятолли Хаменеї. Кричать також і "Слався Реза-Шах" - монарх Ірану в 1925-1941 році, чию династію Пехлеві повалив аятолла Рухолла Хомейні, перший лідер ісламської республіки.
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Іран охопили протести
Тривожна статистика
Число жертв протестів продовжує зростати. Лише 2 січня офіційно відомо про загибель одного вартового революції, одного поліцейського, одного випадкового перехожого та шістьох демонстрантів. Загалом ідеться вже про не менше 21 загиблого за останні дні.
Автор: Ілля Коваль, Стас Соколов