ЄС захищатиме європейські компанії від наслідків санкцій США проти Ірану

Євросоюз із 7 серпня планує ввести в дію так званий статут про блокування - для захисту підприємств та громадян від наслідків санкцій США проти Ірану, які почнуть діяти в цей самий день. Про це йдеться у спільній заяві верховної представниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні, а також міністрів закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана, ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas) і Великобританії Джеремі Ханта, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS) в понеділок, 6 серпня.

Автори документа мають намір згідно з правом ЄС і резолюцією Ради Безпеки ООН №2231 захищати європейські підприємства та громадян, які легально ведуть справи з Іраном і можуть підпасти під американські санкції. "Ми рішуче налаштовані захищати європейських економічних операторів, які займаються законним бізнесом з Іраном", - йдеться в заяві. ЄС, Франція, Німеччина і Великобританія також висловили жаль через рішення США відновити санкції проти Ірану і зазначили, що ядерна угода з Тегераном працює, а її мета стає ближче.

Так званий "статут про блокування" забороняє європейським компаніям дотримуватися американських санкцій відносно Ірану та дозволяє їм відшкодовувати збитки від них. Також він анулює вплив в ЄС будь-яких іноземних судових рішень на основі американських санкцій.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном та Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, здійснення Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

Після виходу з угоди Вашингтон ухвалив рішення розширити санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості в силі. Санкції США знову будуть чинні з 7 серпня.