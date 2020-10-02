 ЄС затвердив санкції проти білоруських посадовців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2020

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Новини

ЄС затвердив санкції проти білоруських посадовців

40 білоруським посадовцям заборонили в'їзд до ЄС. Рада ЄС затвердила санкції за письмовою процедурою. Олександра Лукашенка у списку нема.

У ЄС визначилися із санкціями щодо Білорусі

У ЄС визначилися із санкціями щодо Білорусі

ЄС у п'ятницю, 2 жовтня, затвердив за письмовою процедурою індивідуальні санкції щодо посадовців Білорусі. До списку внесли імена 40 осіб, яких Брюссель вважає причетними до фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня і насильства проти маніфестантів під час мирних протестів. Санкції набули чинності цього ж дня після публікації постанови в офіційному віснику ЄС. Ідеться про заборону на в'їзд до ЄС і заморожування банківських активів у разі їхньої наявності на території спільноти.

У додатку до опублікованої в офіційному віснику ЄС постанови Ради ЄС вказані, зокрема, такі імена: заступник глави МВС Білорусі та командувач внутрішніх військ Юрій Назаренко, глава МВС Білорусі Юрій Караєв, заступник міністра внутрішніх справ і начальник міліції громадської безпеки Олександр Барсуков, заступник командувача внутрішніх військ МВС Хазалбек Атабеков, командир мінського "ОМОНу" Дмитро Балаба.

До "чорного списку" також потрапили начальник ГУВС Мінміськвиконкому Іван Кубраков. Крім того, до санкційного переліку потрапив увесь склад ЦВК, включно з головою Центральної виборчої комісії Лідією Єрмошиною, заступником голови Вадимом Іпатовим та секретаркою комісії Оленою Дмухайло.

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Президента Білорусі Олександра Лукашенка, якого ЄС і США не визнають законно обраним, до санкційного списку наразі не внесли. Як повідомив кореспондент DW у Брюсселі, глава Європейської Ради Шарль Мішель пояснив це бажанням діалогу між владою та протестувальниками в Білорусі, зокрема за посередництва ОБСЄ. "Але ми будемо стежити за ситуацією, за її розвитком", - зауважив Мішель.

Після проведених 9 серпня президентських виборів, офіційним переможцем яких оголосили Олександра Лукашенка, в Білорусі не вщухають масові акції протесту, котрі супроводжуються жорсткими діями силовиків та правоохоронців проти мирних демонстрантів.

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У ЄС наголосили, що не визнаватимуть легітимності Олександра Лукашенка. Те саме заявили й у Державному департаменті США. Днями Великобританія та Канада запровадили персональні санкції проти низки білоруських посадовців. Раніше санкції запровадили Литва, Латвія й Естонія.

Білорусь запровадила проти ЄС санкції у відповідь.

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    Автор: Ганна Бєднова


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