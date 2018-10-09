 ЄС затвердив механізм запровадження санкцій за застосування хімічної зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2018

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Новини

ЄС затвердив механізм запровадження санкцій за застосування хімічної зброї

Відтепер Євросоюз зможе заморожувати активи і вживати інших заходів щодо осіб та організацій, причетних до виробництва або використання хімічної зброї в усьому світі.

ЄС запроваджуватиме санкції через використання хімічної зброї

ЄС запроваджуватиме санкції через використання хімічної зброї

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок, 15 жовтня, схвалили механізм запорвадження санкцій за застосування хімічної зброї, повідомила Рада ЄС. Тепер уможливиться запровадження штрафних заходів щодо осіб та організацій, причетних до розробки і застосування хімічної зброї в усьому світі, незалежно від громадянства і місця знаходження.

Санкції можуть запроваджуватись як щодо тих, хто безпосередньо бере участь у виробництві або використанні хімічної зброї, так і тих, хто надає фінансову, технічну або іншу підтримку, або якимось іншим чином пов'язаний з цим процесом. Штрафні заходи включають замороження активів, заборону на в'їзд в європейські країни, а також на отримання коштів від фізичних та юридичних осіб з ЄС.

Це рішення стало частиною зусиль ЄС у боротьбі з поширенням і застосуванням хімічної зброї, що є серйозною загрозою міжнародній безпеці, зазначається в заяві. На тлі нападів із застосуванням такої зброї в різних частинах світу, кількість яких зростає, ЄС таким чином підтверджує свою підтримку міжнародної Конвенції про заборону хімічної зброї.

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Попри спротив Росії та Сирії Організація із заборони хімічної зброї вирішила називати імена виконавців хімічних атак. Лондон заявив, що організація негайно розпочне ідентифікувати відповідальних за атаки у Сирії. (27.06.2018)

Разом з "Бошировим" і "Петровим" у Великобританії під час замаху на Скрипалів перебував росіянин з паспортом на ім'я Сергія Федотова, повідомляє російське інтернет-видання "Фонтанка". (11.10.2018)

19 березня Рада ЄС із закордонних справ ухвалила заяву, в якій назвала отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї та міжнародного права. Через півтора тижня лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі заявили про необхідність "якомога швидше" прийняти положення, що дозволяє запроваджувати санкції у відповідь на застосування і поширення хімічної зброї.

Як повідомлялось, на початку березня 2018 року в британському Солсбері у важкому стані були виявлені Сергій Скрипаль і його донька Юлія. Британська прем'єрка Тереза ​​Мей заявила, що вони були отруєні речовиною "Новачок", розробленою в Росії. У Москві відкинули ці звинувачення, заявивши, що всю хімічну зброю РФ знищено в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.

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Хімічна зброя: найжахливіші випадки застосування (10.04.2018)

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Повідомлення Ради ЄС

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Хімічна зброя: найжахливіші випадки застосування (10.04.2018)  

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