ЄС затвердив механізм запровадження санкцій за застосування хімічної зброї

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок, 15 жовтня, схвалили механізм запорвадження санкцій за застосування хімічної зброї, повідомила Рада ЄС. Тепер уможливиться запровадження штрафних заходів щодо осіб та організацій, причетних до розробки і застосування хімічної зброї в усьому світі, незалежно від громадянства і місця знаходження.

Санкції можуть запроваджуватись як щодо тих, хто безпосередньо бере участь у виробництві або використанні хімічної зброї, так і тих, хто надає фінансову, технічну або іншу підтримку, або якимось іншим чином пов'язаний з цим процесом. Штрафні заходи включають замороження активів, заборону на в'їзд в європейські країни, а також на отримання коштів від фізичних та юридичних осіб з ЄС.

Це рішення стало частиною зусиль ЄС у боротьбі з поширенням і застосуванням хімічної зброї, що є серйозною загрозою міжнародній безпеці, зазначається в заяві. На тлі нападів із застосуванням такої зброї в різних частинах світу, кількість яких зростає, ЄС таким чином підтверджує свою підтримку міжнародної Конвенції про заборону хімічної зброї.

19 березня Рада ЄС із закордонних справ ухвалила заяву, в якій назвала отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї та міжнародного права. Через півтора тижня лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі заявили про необхідність "якомога швидше" прийняти положення, що дозволяє запроваджувати санкції у відповідь на застосування і поширення хімічної зброї.

Як повідомлялось, на початку березня 2018 року в британському Солсбері у важкому стані були виявлені Сергій Скрипаль і його донька Юлія. Британська прем'єрка Тереза ​​Мей заявила, що вони були отруєні речовиною "Новачок", розробленою в Росії. У Москві відкинули ці звинувачення, заявивши, що всю хімічну зброю РФ знищено в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.