ЄС засудив турецький наступ на півночі Сирії

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу час зустрічі в Люксембурзі у понеділок, 14 жовтня, засудили наступ турецьких військ на півночі Сирії. "ЄС засуджує турецькі воєнні дії, які серйозно підривають стабільність і безпеку цілого регіону, спричиняючи ще більше страждань мирних жителів та їхні подальші переміщення, а також дуже перешкоджають доступу до гуманітарної допомоги", - йдеться у спільній заяві, повідомляє агенція dpa.

У той же час, очільники МЗС Євросоюзу нагадали про ембарго деяких країн ЄС на постачання зброї до Туреччини, утім загального ембарго з боку ЄС не запровадили. "ЄС нагадує про рішення, ухвалені деякими країнами-членами, негайно припинити ліцензування експорту зброї до Туреччини", - додається в повідомленні, з посиланням на "сильні національні позиції". Представники країн ЄС також домовилися зустрітися пізніше цього тижня, щоб переглянути та скоординувати свої позиції.

Крім того, у ЄС закликають міністрів міжнародної коаліції, яка бореться проти терористичної організації "Ісламської держави" провести зустріч, щоб обговорити, як продовжувати діяти в нинішніх умовах.

Нагадаємо, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін та офіційний Дамаск.

Анкара має намір створити в північних регіонах Сирії уздовж свого кордону так звану зону безпеки, очищену від сил самооборони сирійських курдів і бойовиків терористичних угруповань, і розселити там до 2 мільйонів сирійських біженців, які зараз знаходяться в Туреччині.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі.