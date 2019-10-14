ЄС засудив турецький наступ на півночі Сирії

Міністри закордонних справ країн ЄС засудили наступ турецьких військових на півночі Сирії, заявивши, що це підриває безпеку цілого регіону. Загального ембарго на продаж зброї Туреччині ЄС запроваджувати не став.
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу час зустрічі в Люксембурзі у понеділок, 14 жовтня, засудили наступ турецьких військ на півночі Сирії. "ЄС засуджує турецькі воєнні дії, які серйозно підривають стабільність і безпеку цілого регіону, спричиняючи ще більше страждань мирних жителів та їхні подальші переміщення, а також дуже перешкоджають доступу до гуманітарної допомоги", - йдеться у спільній заяві, повідомляє агенція dpa.
У той же час, очільники МЗС Євросоюзу нагадали про ембарго деяких країн ЄС на постачання зброї до Туреччини, утім загального ембарго з боку ЄС не запровадили. "ЄС нагадує про рішення, ухвалені деякими країнами-членами, негайно припинити ліцензування експорту зброї до Туреччини", - додається в повідомленні, з посиланням на "сильні національні позиції". Представники країн ЄС також домовилися зустрітися пізніше цього тижня, щоб переглянути та скоординувати свої позиції.
Крім того, у ЄС закликають міністрів міжнародної коаліції, яка бореться проти терористичної організації "Ісламської держави" провести зустріч, щоб обговорити, як продовжувати діяти в нинішніх умовах.
Нагадаємо, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін та офіційний Дамаск.
Анкара має намір створити в північних регіонах Сирії уздовж свого кордону так звану зону безпеки, очищену від сил самооборони сирійських курдів і бойовиків терористичних угруповань, і розселити там до 2 мільйонів сирійських біженців, які зараз знаходяться в Туреччині.
У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі.