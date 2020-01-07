 ЄС засудив Тегеран за ракетну атаку на бази США в Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС засудив Тегеран за ракетну атаку на бази США в Іраку

У Єврокомісії засудили іранську ракетну атаку на бази з військовими США в Іраку і запросили голову МЗС Ірану в Брюссель.

Іранські ракети на військовій виставці у Тегерані у лютому 2019 року

Іранські ракети на військовій виставці у Тегерані у лютому 2019 року

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив іранську ракетну атакуна військові бази з американськими військовими у Іраку та закликав зупинити "спіраль насильства" у регіоні. Із відповідною заявою він виступив у середу, 8 січня.

"Останні ракетні атаки на авіабази в Іраку, що використовуються силами США та коаліції, зокрема європейськими силами, є черговим прикладом ескалації та протистояння, що наростає", - заявив Боррель у спілкуванні із журналістами.

Він також запросив іранського міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа до Брюсселя для переговорів.

DW.COM

Європейці знову виявилися заручниками Дональда Трампа, який не задумується над наслідками своєї політики. Їм залишається лише уповати на здоровий глузд у Тегерані і робити ставку на дипломатію, вважає Барбара Везель. (07.01.2020)

Убивство США іранського генерала Сулеймані загострило конфронтацію в Перській затоці. Президент США Дональд Трамп пішов на цей крок, переслідуючи внутрішньо політичні цілі - або не надто замислюючись над його наслідками. (06.01.2020)

Тегеран має намір надалі збагачувати уран без обмежень, керуючись лише власним потребами, але обіцяє співпрацювати з МАГАТЕ. (05.01.2020)

Водночас голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликла у середу до негайного припинення вогню у конфлікті США та Ірану на Близькому Сході та відновлення діалогу між сторонами цього протистояння.

Під час спільного із Боррелем брифінгу перед від'їздом до Лондона вона заявила, що обговорить цю ситуацію із британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Також фон дер Ляєн заявила, що вона і Боррель продовжуватимуть роботу для порятунку ядерної угоди із Іраном попри заяву Тегерана про намір почати необмежене збагачення урану. За словами голови Єврокомісії, вона та Боррель "не шкодуватимуть зусиль" для того, аби зберегти угоду, яка має відвернути отримання Іраном власної ядерної зброї. Фон дер Ляєн зазначила, що із цією метою вони будуть намагатися працювати "у середньостроковій перспективі" з усіма учасниками ядерної угоди.

Також стало відомо про те, що міністри закордонних справ ЄС запланували провести у п'ятницю, 10 січня, зустріч через загострення ситуації на Близькому Сході.

У ніч на середу, 8 січня, Іран завдав зі своєї території удару більш ніж десятком ракет по двох військових базах у Іраку, на яких перебували військові США та інших країн антитерористичної коаліції.

Відповідальність за удари взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Атака відбулася після поховання іранського генерала Касема Сулеймані, командувача спецпідрозділу КВІР "Аль-Кудс", який загинув внаслідок американського ракетного удару.

В Ірані у відповідь оголосили про подальший вихід з "ядерної угоди" і анонсували удари відплати по об'єктах США та Ізраїлю.

Infografik Vergleich Streitkräfte USA Iran UK

Також за темою

Iran Begräbnis von General Soleimani in Kerman

Коментар: Конфлікт США й Ірану - європейці у пастці Дональда Трампа 07.01.2020

Європейці знову виявилися заручниками Дональда Трампа, який не задумується над наслідками своєї політики. Їм залишається лише уповати на здоровий глузд у Тегерані і робити ставку на дипломатію, вважає Барбара Везель.

UN General Sekretär António Guterres

Генсек ООН закликав США та Іран до деескалації 06.01.2020

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш на тлі загострення на Близькому Сході закликав США та Іран до деескалації. НАТО оголосив підтримку Вашингтону, а Єврокомісія заявила про готовність посередництва між Іраном та США.

USA Nancy Pelosi zu Impeachmentverfahren

Конгрес США може обмежити військові повноваження Трампа щодо Ірану - Пелосі 06.01.2020

Палата представників розгляне резолюцію, яка забороняє Білому дому здійснювати військові дії щодо Ірану, заявила Ненсі Пелосі.

Реклама

Докладно

На місці падіння літака Boeing 737 авіакомпанії Міжнародні авіалінії Україні поблизу Тегерана

Експерт виключає версію збиття українського літака ракетою

Експерт з питань авіації Джефрі Томас розповів про ймовірні причини катастрофи в інтерв'ю DW.  

Початок газогону Eugal в Любміні неподалік Грайфсвальда

Як Росія перекидає газ із "Північного потоку-2"

"Газпром" перекидає газ із "Північного потоку", щоб той не простоював, але гроші все одно втрачає.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  