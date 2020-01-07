ЄС засудив Тегеран за ракетну атаку на бази США в Іраку

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив іранську ракетну атакуна військові бази з американськими військовими у Іраку та закликав зупинити "спіраль насильства" у регіоні. Із відповідною заявою він виступив у середу, 8 січня.

"Останні ракетні атаки на авіабази в Іраку, що використовуються силами США та коаліції, зокрема європейськими силами, є черговим прикладом ескалації та протистояння, що наростає", - заявив Боррель у спілкуванні із журналістами.

Він також запросив іранського міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа до Брюсселя для переговорів.

Водночас голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликла у середу до негайного припинення вогню у конфлікті США та Ірану на Близькому Сході та відновлення діалогу між сторонами цього протистояння.

Під час спільного із Боррелем брифінгу перед від'їздом до Лондона вона заявила, що обговорить цю ситуацію із британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Також фон дер Ляєн заявила, що вона і Боррель продовжуватимуть роботу для порятунку ядерної угоди із Іраном попри заяву Тегерана про намір почати необмежене збагачення урану. За словами голови Єврокомісії, вона та Боррель "не шкодуватимуть зусиль" для того, аби зберегти угоду, яка має відвернути отримання Іраном власної ядерної зброї. Фон дер Ляєн зазначила, що із цією метою вони будуть намагатися працювати "у середньостроковій перспективі" з усіма учасниками ядерної угоди.

Також стало відомо про те, що міністри закордонних справ ЄС запланували провести у п'ятницю, 10 січня, зустріч через загострення ситуації на Близькому Сході.

У ніч на середу, 8 січня, Іран завдав зі своєї території удару більш ніж десятком ракет по двох військових базах у Іраку, на яких перебували військові США та інших країн антитерористичної коаліції.

Відповідальність за удари взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Атака відбулася після поховання іранського генерала Касема Сулеймані, командувача спецпідрозділу КВІР "Аль-Кудс", який загинув внаслідок американського ракетного удару.

В Ірані у відповідь оголосили про подальший вихід з "ядерної угоди" і анонсували удари відплати по об'єктах США та Ізраїлю.