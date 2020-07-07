ЄС засудив затримання кримських татар ФСБ Росії

Європейський Союз у середу, 8 липня, засудив затримання кримських татар, проведені ФСБ РФ у Криму, назвавши їх "незаконними".

"7 липня 2020 року семеро людей, переважно кримські татари, були затримані на півострові Крим за їхню начебто політичну діяльність. ЄС вважає їхнє затримання політично мотивованим та незаконним через те, що воно було проведено в рамках російського законодавство російською "владою" на території України, що незаконно з погляду міжнародного права", - йдеться в заяві офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано.

За його словами, Євросоюз не визнає дії російського законодавства на території Криму та в місті Севастополі та очікує, що всіх незаконно затриманих громадян України буде негайно звільнено. "ЄС очікує, що Росія припинить чинити тиск на спільноту кримських татар. На півострові має бути гарантоване дотримання міжнародних стандартів в сфері прав людини", - йдеться в заяві.

Раніше з офіційними заявами, що засуджують затримання кримських татар, виступили представники Литви та США.