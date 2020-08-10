ЄС запровадить нові санкції проти білоруських чиновників

Міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі в режимі відеоконференції у п'ятницю, 14 серпня, погодили запровадження персональних санкцій проти окремих чиновників Білорусі.

"Міністри закордонних справ погодилися запровадити санкції стосовно відповідальних за репресії, список складуть", - сказав один із єврочиновників після відеоконференції, цитує агентство новин AFP. За даними агентства dpa, санкції стосуватимуться і причетних до фальсифікації виборів. Готуватиме санкційний список верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель.

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Як зазначив перед початком відеоконференції міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), ЄС прагне суттєво посилити тиск на Білорусь. Йдеться про цілеспрямовані санкції проти осіб, які в останні дні та тижні проявили себе з гіршого боку при фальсифікації виборів, а також при застосуванні насильства проти демонстрантів.

Нагадаємо, що 14 серпня на тлі протестів Центральна виборча комісія Білорусі підбила підсумки виборів президента республіки. "Рішенням комісії затверджено підсумки виборів. Президентом Республіки Білорусь обрано Олександра Григоровича Лукашенка", - йдеться у повідомленні ЦВК. Згідно з офіційними даними, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, а за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка.