ЄС запровадив санкції проти дев'яти осіб за "вибори" на Донбасі

Через місяць після проведення підтримуваними РФ сепаратистами на Донбасі так званих "виборів", ЄС запровадив санкції проти дев'яти осіб, які організовували "вибори" та були "обрані".
Міністри закордонних справ Євросоюзу запровадили санкції за проведення так званих "виборів" на підконтрольних сепаратистам територіях Донбасу. Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила на своєму засіданні в понеділок, 10 грудня, в Брюсселі. Після цього список осіб, щодо яких запровадили санкції, було опубліковано в офіційному журналі ЄС. Йдеться про персональні санкції, які передбачають заборону на в'їзд до ЄС і замороження активів, якщо такі є на території об'єднання.
Санкції запровадили проти дев'яти осіб. Це, зокрема, Леонід Пасічник, який став так званим "главою" самопроголошеної "ЛНР", Володимир Бідьовка, який очолив "парламент" у Донецьку, та Денис Мірошниченко, який став на чолі "парламенту" в Луганську. Денис Пушилін, який став "главою" сепаратистів у Донецьку, ще з 2014 року перебуває у санкційному списку ЄС.
Інші шість людей - це "голови", їхні заступники та "секретарі" так званих "виборчих комісій" у Донецьку та Луганську.
Нагадаємо, підтримувані Росією сепаратисти провели на Донбасі так звані "вибори" 11 листопада. Євросоюз ще перед цим заявив, що такі дії суперечать "духу та букві" мінських домовленостей, а також закликав Москву вплинути на сепаратистів, аби уникнути кроків, які би перешкоджали імплементації домовленостей.