ЄС замовив випуск понад 180 мільйонів доз BioNtech/Pfizer проти нових варіантів коронавірусу

Євросоюз замовив велику партію вакцини Comirnaty виробника Pfizer/BioNTech, яка має бути адаптованою до нових варіантів коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Twitter у п'ятницю, 17 грудня, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

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За словами фон дер Ляєн, ідеться про понад 180 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. "Наші контракти передбачають, що компанії за необхідності розроблять адаптовані вакцини впродовж 100 днів", - написала вона у соцмережі.

Мова іде про адаптацію вакцини, зокрема, до небезпечного омікрон-варіанта та інших нових варіантів, які з'являтимуться пізніше. Глава Єврокомісії повідомила, що країни ЄС схвалили фінансування понад 180 мільйонів додаткових доз у рамках третього контракту з BioNTech/Pfizer.

Після саміту ЄС, який пройшов у Брюсселі цього тижня, фон дер Ляєн також заявила, що загалом контракт з німецькою компанією та американським концерном передбачає постачання до кінця 2023 року до 1,8 мільярда доз вакцини. "Ми знаємо, що омікрон-варіант справді є для нас загрозою", - наголосила вона і нагадала, що мутація коронавірусу поширюється дуже швидко і він швидко пристосовується до тих вакцин, які використовуються сьогодні.

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Слід нагадати, що у травні 2021 року Єврокомісія схвалила контракт з BioNTech/Pfizer на гарантовану поставку 900 мільйонів доз вакцини і ще 900 мільйонів доз в резерві на 2021-2023 роки. Ще раніше в рамках контракту ЄС з BioNTech/Pfizer країни Євросоюзу отримали 600 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.