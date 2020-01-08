ЄС закликає Іран дотримуватися ядерної угоди

Європейський Союз закликав Іран дотримуватися ядерної угоди. Про це під час спеціальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу щодо іранського конфлікту в п'ятницю, 10 січня, заявив верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми хочемо врятувати цю угоду, якщо це є можливим", - цитує Борреля агенція AFP. Тому що, за його словами, без підписаної в 2015 році угоди "Іран сьогодні вже мав би ядерну бомбу". Також Боррель наголосив, що для збереження ядерної угоди необхідно, щоб Іран дотримувався своїх зобов'язань. При цьому дипломат додав, що він не знає, чи порятунок угоди ще можливий. А переговори щодо нової угоди, за словами Борреля, можуть тривати довго і бути складними.

Ядерну угоду з Іраном уклали влітку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування Заходом економічних санкцій.

Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Після цього США неодноразово розширювали санкції проти Ірану. У відповідь на це Тегеран вже понад півроку поступово відмовляється від зобов'язань, сформульованих у 2015 році при укладенні ядерної угоди.