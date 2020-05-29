 ЄС закликає США не розривати відносини з ВООЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2020

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ЄС закликає США не розривати відносини з ВООЗ

У ЄС вважають, що в такі важкі часи слід уникати дій, що послаблюють міжнародне співробітництво, тому закликали США переглянути своє рішення.

ЄС закликає США не розривати відносини з ВООЗ

ЄС закликає США не розривати відносини з ВООЗ

Глобальна загроза пандемій вимагає міжнародного співробітництва, тому США повинні переглянути оголошене ними рішення про припинення відносин з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, заявляють в Євросоюзі.

"ВООЗ повинна і надалі бути здатною керувати міжнародними заходами реагування на пандемії, поточні й майбутні. Для цього потрібні участь і підтримка всіх. Перед цією глобальною загрозою зараз настав час для розширення співпраці і спільних рішень", - йдеться в заяві голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і верховного представника Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

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"Необхідно уникати дій, що послаблюють міжнародні результати. У цьому контексті ми закликаємо США переглянути своє оголошене рішення", - заявили високопоставлені представники ЄС, передає агентство "Інтерфакс".

У поширеному в суботу в Брюсселі документі наголошується, що під час загальної боротьби проти пандемії COVID-19 "головним завданням для всіх є порятунок життів, стримування і пом'якшення цієї пандемії".

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"Європейський союз продовжує підтримувати ВООЗ у цьому питаннні і вже надав додаткове фінансування", - нагадали фон дер Ляєн і Боррель.

Як повідомлялося, напередодні президент США ДональдТрамп заявив, що ВООЗ відмовилася провести потрібні реформи, і Вашингтон розриває всі зв'язки з цією організацією.

"Оскільки вони не змогли реалізувати вкрай необхідні реформи, яких вимагали, то ми розриваємо наші відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я і переспрямовуємо кошти на інші невідкладні потреби у світі у сфері охорони здоров'я", - заявив Трамп. Він сказав, що хоча США представили детальний план реформ ВООЗ, в організації відмовилися піти назустріч.

Президент США також додав, що у виникненні пандемії коронавірусу варто звинувачувати владу Китаю і ВООЗ.

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    Автор: Фолькер Ваґенер


 

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