ЄС закликає РФ негайно звільнити Олега Сенцова

Євросоюз висловив солідарність з засудженим в Росії українським режисером Олегом Сенцовим і закликав негайно звільнити його. "Європейський Союз солідарний з Олегом Сенцовим і, крім оперативного і належного лікування, сподівається на невідкладне звільнення його, а також всіх незаконно ув'язнених українських громадян в Росії і Криму", - йдеться у заяві зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненій в неділю, 7 жовтня.

У ній підкреслюється, що стан здоров'я Сенцова зараз погіршився до критичного, і Росія, відмовляючись надати йому необхідну медичну допомогу в медустанові, порушує його права, а також міжнародні норми. "Олег Сенцов продемонстрував неймовірну мужність, рішучість і самовідданість під час цих 145 днів голодування", - зазначено в повідомленні.

Українського режисера Олега Сенцова у серпні 2015 року було засуджено в РФ до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у створенні на території анексованого Росією півострова Крим терористичної організації. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в Росії.

З 6 жовтня Олег Сенцов припинив голодування. Він повідомив, що прийняв таке рішення через загрозу початку примусового годування. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова заявила, що Сенцов перебуває у критичному стані і йому не забезпечують належного медичного супроводу для виходу з голодування.





Дивитись відео 01:21 Now live 01:21 хв Поділитись Що важливо знати про трагедію Сенцова (21.08.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/33SdB Що важливо знати про трагедію Сенцова (21.08.2018)