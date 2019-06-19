ЄС закликає Росію взяти відповідальність за збиття MH17

Євросоюз закликає Росію взяти відповідальність за знищення літака рейсу MH17 малайзійських авіаліній. Відповідну заяву з нагоди п'ятої річниці катастрофи розміщено у вівторок, 16 липня, на сайті ЄС. "ЄС закликає Росію взяти на себе відповідальність і повною мірою співпрацювати під час проведення поточного розслідування", - йдеться у заяві.

З нагоди річниці трагедії, ЄС висловив глибоке співчуття родинам жертв і заявив про підтримку зі свого боку зусиль зі встановлення істини, справедливості і відповідальності за катастрофу. Крім того, у ЄС вітають заяву міжнародної слідчої групи про те, що в Нідерландах будуть порушені кримінальні справи щодо чотирьох осіб.

Нагадаємо, за даними слідства, Boeing авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. Тоді загинули 298 людей. Міжнародна слідча група в травні 2018 року представила доповідь про катастрофу літака. З неї випливає, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого було збито літак, потрапив на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з бази російської 53-ї зенітної ракетної бригади, розташованої під Курськом. Москва висновки міжнародного розслідування заперечує і покладає відповідальність за збиття літака на Київ.

19 червня 2019 року під час засідання міжнародної слідчої групи стало відомо, що прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення у справі збиття MH17 громадянам РФ Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), Сергію Дубинському та Олегу Пулатову, а також громадянину України Леоніду Харченку. Усім чотирьом підозрюваним висунуть обвинувачення в убивстві. Суд відбуватиметься у Нідерландах і розпочнеться 9 березня 2020 року.