 ЄС закликає Росію взяти відповідальність за збиття MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2019

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Новини

ЄС закликає Росію взяти відповідальність за збиття MH17

З нагоди п'ятої річниці катастрофи "Боїнга" рейсу MH17 ЄС опублікував заяву, в якій закликав Росію взяти на себе відповідальність та співпрацювати зі слідством.

Катастрофа MH17 забрала життя 298 людей

Катастрофа MH17 забрала життя 298 людей

Євросоюз закликає Росію взяти відповідальність за знищення літака рейсу MH17 малайзійських авіаліній. Відповідну заяву з нагоди п'ятої річниці катастрофи розміщено у вівторок, 16 липня, на сайті ЄС. "ЄС закликає Росію взяти на себе відповідальність і повною мірою співпрацювати під час проведення поточного розслідування", - йдеться у заяві.

З нагоди річниці трагедії, ЄС висловив глибоке співчуття родинам жертв і заявив про підтримку зі свого боку зусиль зі встановлення істини, справедливості і відповідальності за катастрофу. Крім того, у ЄС вітають заяву міжнародної слідчої групи про те, що в Нідерландах будуть порушені кримінальні справи щодо чотирьох осіб.

DW.COM

Названо підозрюваних у причетності до збиття літака, що виконував рейс MH17. Кореспондент DW в Утрехті стежив за реакціями на цю подію, - у тому числі родичів загиблих. (19.06.2019)

Дві нідерландські сім'ї, які втратили близьких внаслідок падіння літака рейсу MH17 на Донбасі, приїхали 19 червня в Утрехт для ознайомлення з новим звітом Об'єднаної слідчої групи. DW поставила їм кілька запитань. (20.06.2019)

Нагадаємо, за даними слідства, Boeing авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. Тоді загинули 298 людей. Міжнародна слідча група в травні 2018 року представила доповідь про катастрофу літака. З неї випливає, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого було збито літак, потрапив на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з бази російської 53-ї зенітної ракетної бригади, розташованої під Курськом. Москва висновки міжнародного розслідування заперечує і покладає відповідальність за збиття літака на Київ.

19 червня 2019 року під час засідання міжнародної слідчої групи стало відомо, що прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення у справі збиття MH17 громадянам РФ Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), Сергію Дубинському та Олегу Пулатову, а також громадянину України Леоніду Харченку. Усім чотирьом підозрюваним висунуть обвинувачення в убивстві. Суд відбуватиметься у Нідерландах і розпочнеться 9 березня 2020 року.

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Катастрофа МН17: названі перші підозрювані у збитті "Боїнга" (19.06.2019)

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Катастрофа МН17: названі перші підозрювані у збитті "Боїнга" (19.06.2019)  

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Міжнародна слідча група назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття МН17 на Донбасі влітку 2014 року. Прокуратура Нідерландів видасть міжнародні ордери на їхній арешт та оголосить їх у розшук.

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