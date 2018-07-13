ЄС закликає підприємства бути готовими до порушень у роботі через Brexit

Європейська Комісія застерегла європейські підприємства, країни-члени ЄС та європейські інституції у четвер, 19 липня, щодо можливих проблем, спричинених виходом Великобританії із блоку. Великобританія має завершити процедуру виходу у березні 2019 року, однак нещодавні політичні пертурбації у Лондоні викликають занепокоєння Брюсселя щодо того, чи вдасться до кінця процедури виходу укласти угоду між Сполученим Королівством та ЄС.

"Вихід Сполученого Королівства безсумнівно спричинить зриви - зокрема у ланцюгах постачання - незалежно від того, буде угода чи ні", - йдеться у заяві Єврокомісії, опублікованій за кілька годин до зустрічі головного представника ЄС Мішеля Барньє та нового британського міністра з питань Brexit Домініка Рааба.

Без укладення угоди між ЄС і Великобританією, сторони будуть змушені негайно відновити повний митний контроль на кордонах, що спричинить тривалі затримки для пасажирів і транспортування товарів. У Великобританії відсутність угоди може призвести до дефіциту певних категорій товарів, для Європи ж відсутність угоди нашкодить передовсім виробникам автомобілів, які отримують частину комплектуючих з Великобританії.

Як повідомлялося, британський уряд представив новий план виходу з ЄС. Він передбачає дотримання Лондоном стандартів ЄС щодо товарів, а також створення зони вільної торгівлі. Значна частина прихильників Brexit обурилася "м'якою" версією виходу із Союзу. Міністри з питань Brexit і закордонних справ Девід Девіс і Борис Джонсон подали у відставку.