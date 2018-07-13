 ЄС закликає підприємства бути готовими до порушень у роботі через Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2018

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Новини

ЄС закликає підприємства бути готовими до порушень у роботі через Brexit

Єврокомісія передбачає, що незалежно від підписання угоди з Лондоном, Brexit спричинить проблеми для бізнесу і зриви термінів постачання певних товарів.

Противник Brexit під стінами британського парламенту (Напис на плакаті: Brexit - чи воно того варте?)

Противник Brexit під стінами британського парламенту (Напис на плакаті: "Brexit - чи воно того варте?")

Європейська Комісія застерегла європейські підприємства, країни-члени ЄС та європейські інституції у четвер, 19 липня, щодо можливих проблем, спричинених виходом Великобританії із блоку. Великобританія має завершити процедуру виходу у березні 2019 року, однак нещодавні політичні пертурбації у Лондоні викликають занепокоєння Брюсселя щодо того, чи вдасться до кінця процедури виходу укласти угоду між Сполученим Королівством та ЄС.

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Новий план щодо Brexit "уб'є" угоду Великобританії зі США, заявив американський президент Дональд Трамп. За його словами, екс-глава британського МЗС Борис Джонсон міг би стати "відмінним прем'єр-міністром". (13.07.2018)

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"Вихід Сполученого Королівства безсумнівно спричинить зриви - зокрема у ланцюгах постачання - незалежно від того, буде угода чи ні", - йдеться у заяві Єврокомісії, опублікованій за кілька годин до зустрічі головного представника ЄС Мішеля Барньє та нового британського міністра з питань Brexit Домініка Рааба.

Без укладення угоди між ЄС і Великобританією, сторони будуть змушені негайно відновити повний митний контроль на кордонах, що спричинить тривалі затримки для пасажирів і транспортування товарів. У Великобританії відсутність угоди може призвести до дефіциту певних категорій товарів, для Європи ж відсутність угоди нашкодить передовсім виробникам автомобілів, які отримують частину комплектуючих з Великобританії.

Як повідомлялося, британський уряд представив новий план виходу з ЄС. Він передбачає дотримання Лондоном стандартів ЄС щодо товарів, а також створення зони вільної торгівлі. Значна частина прихильників Brexit обурилася "м'якою" версією виходу із Союзу. Міністри з питань Brexit і закордонних справ Девід Девіс і Борис Джонсон подали у відставку.

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